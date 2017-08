Görwihl Landesverkehrsminister Winfried Hermann will die Albtalstraße wieder öffnen

Landesverkehrsminister Winfried Hermann will die Albtalstraße wieder öffnen

Landesverkehrsminister Winfried Hermann spricht vor rund 300 Bürgern an der gesperrten Albtalstraße und bezieht dabei klare Position für die Sanierung der Strecke.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann gab gestern bei seiner Besichtigung des gesperrten Abschnitts der Albtalstraße ein deutliches Signal für die Region: „Mein Ziel ist, dass wir die Albtalstraße wieder aufmachen können“, sagte er vor rund 300 Bürgern. Aber: „Um das zu können, müssen wir die Straße sicher machen“, so Hermann weiter. Einer Verbauung wie im Alpenraum erteilte er eine Absage, „das wäre keine Sanierung, die ich gerne sehen möchte.“ Ihm schwebe eine „angepasste Sanierung“ vor, also eine „Sicherung, ohne das Tal kaputtzumachen“. Hermann: „Das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten prüfen und entscheiden.“

Kommenden November werde das Gutachten von den Fachbehörden des Regierungspräsidiums Freiburg über die Situation im gesperrten Straßenbereich und die möglichen Sicherungsmaßnahmen erwartet, gab der Minister bekannt, „dann machen wir uns ran“. Den seit Pfingsten 2015 wegen Steinschlags gesperrten Straßenabschnitt zwischen Hohenfels und Tiefensteiner Brücke bezeichnete er als „historisches Baudenkmal“. Dies allein rechtfertige eine Wiedereröffnung jedoch nicht, es gebe noch andere Aspekte, die neben der Sicherungspflicht zu berücksichtigen sind – wie der Umstand, dass die Straße sich in einem Naturschutzgebiet befindet. „Das ist europäisches Naturschutzrecht, deshalb müssen wir das rechtlich sauber prüfen“, sagte Hermann. Für ihn auch ein wichtiger Faktor: die Kosten. Zwei bis drei Millionen Euro sind alleine für die Untersuchungen notwendig „und da sind die Sicherungsmaßnahmen noch nicht dabei“, so der Minister, der dennoch bekräftigte: „Ich möchte, dass die Straße wieder funktioniert und das Tal in der jetzigen Situation erhalten bleibt.“

An der gut zweistündigen Besichtigung durch den Grünen-Landesverkehrsminister nahmen unter anderem aus Freiburg Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Clemens Ruch (Landesingenieurgeologie) teil, außerdem Landrat Martin Kistler, die Bürgermeister der von der Sperrung betroffenen Gemeinden, der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner (auf dessen Initiative der Ministerbesuch zustande kam) sowie der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sagte zu, eine „intensive Naturschutzverträglichkeitsprüfung durchzuführen“. Das Gutachten werde zeigen, ob die Sicherungsmaßnahmen „zu einem erheblichen Eingriff führen oder nicht“. Je nach Ergebnis müssten Wege gesucht werden, wie in puncto Schutzgebiet „wir zu einer Ausnahmeregelung kommen“, so Schäfer. Sie machte die klare Zusage, „dass wir diese Wege gemeinsam gehen“. Landrat Kistler appellierte an das „politische Feingefühl“ der Entscheidungsträger. „Ich hoffe, dass Spielräume da sind, damit wir eine vernünftige Sanierung der Straße herbekommen“, sagte er, „und dass wir Chancen auf eine Wiedereröffnung haben“.

Dass Verkehrsminister Winfried Hermann sich gestern für eine Wiedereröffnung der gesperrten Albtalstraße aussprach, quittierten die 300 anwesenden Bürger mit viel Applaus. „Diese Aussage von Minister Hermann kann man fröhlich zur Kenntnis nehmen“, sagte etwa Otto Marder aus Buch, „es ist aber auch seine Pflicht.“ Kritik gab es dennoch, vor allem an der Dauer der Sperrung. Peter Rieger (Etzwihl): „Hier wird nur geredet und geredet und alles kompliziert gemacht.“ Würde bei den Nachbarn ennet dem Rhein so vorgegangen werden, „müsste man die halbe Schweiz zumachen“, so Rieger.

Karin Dorfmeister (Görwihl) bat den Minister, „sich in diese Sache hineinzulegen“. Denn: „Diese Straße ist ein Stück Lebensqualität für uns.“ Richard Eschbach (Rüßwihl) verwies auf die Wichtigkeit der Albtalstraße als Rettungsweg, ebenso Reinhold Buchner (Unteralpfen), der klarstellte: „Die Albtalstrecke ist im Winter die einzige Straße, die frei von Schnee und Verwehungen ist.“ Für Herbert Nägele, Vorsitzender der Freien Wähler Görwihl, „hat der Minister einen guten Eindruck gemacht“. Aber: „Die Gutachter werden das Maß der Dinge sein.“