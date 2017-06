Görwihl Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann kommt am 22. August ins Albtal

Am 22. August kommt der Landespolitiker auf Einladung von CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner ins Albtal, um sich vor Ort ein Bild von der Sperrung der L 154 und der Bedeutung der Straße zu machen.

Die Sperrung der Albtalstraße ist noch lange nicht vom Tisch: Am 22. August kommt der Baden-Württembergische Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf Einladung des Landtagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) nach Albbruck, um sich vor Ort ein Bild von der Situation im Albtal zu machen. Darüber informierte Felix Schreiner gestern in einer Medienmitteilung. In seiner Funktion als verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion habe er mit Minister Hermann wiederholt über die Albtalstrecke gesprochen, so Schreiner weiter. Und: „Ich bin Winfried Hermann sehr dankbar, dass er meine Einladung ins Albtal angenommen hat und sich vor Ort und im Gespräch mit allen Beteiligten ein eigenes Bild von der Bedeutung der Albtalstraße machen wird.“

Laut Schreiner wird Winfried Hermann auch Fachleute der Umweltbehörde und des Geologischen Instituts zu dem Termin ins Albtal einladen. Eine Einladung soll auch an Landrat Martin Kistler, die Bürgermeister Stefan Kaiser (Albbruck), Carsten Quednow (Görwihl), Helmut Kaiser (Dachsberg) und Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter (St. Blasien) ergehen. „Ich bin optimistisch, dass wir mit Hilfe des Landesverkehrsministers bei der Sanierung der Albtalstrecke vorankommen – mein Ziel bleibt klipp und klar: eine schnelle Wiedereröffnung“, erklärte Felix Schreiner gestern. In einem an ihn gerichteten Antwortschreiben habe das Verkehrsministerium zugesagt, „dass man die Untersuchungen und Gutachten zur Albtalstraße zügig fertigstellen werde“.

Die Stuttgarter Behörde gehe auch auf die von dem CDU-Landtagsabgeordneten angesprochenen Auswirkungen der Albtalsperrung auf die Hilfsfrist für rettungsdienstliche Notfälle ein. Das Ministerium habe Schreiner schließlich mitgeteilt: „Der Erhalt und die Wiedereröffnung der Albtalstraße werde hinsichtlich der Erreichung der Hilfsfristen im Rettungsdienst grundsätzlich als hilfreich angesehen.“

Nach Schätzungen der Integrierten Leistelle Waldshut könne von etwa 50 Einsatzfahrten pro Jahr ausgegangen werden. Felix Schreiner: „Ich sehe einen weiteren Vorteil darin, dass die Straße im Winter überwiegend witterungsgeschützt ist“, fügte er hinzu. Die Region müsse nun den Druck hochhalten und auf eine schnelle Sanierung der Straße drängen, forderte Schreiner.

Die Landesstraße L 154 mit ihren fünf Tunnels ist seit Pfingsten 2015 zwischen Tiefenstein und Hohenfels-Albbruck gesperrt. Grund dafür ist die Gefahr von Steinschlag und Felsstürzen. Die Sanierung der Strecke würde nach ersten Schätzungen circa drei Millionen Euro kosten.