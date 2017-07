Görwihl LED-Straßenlampen in Görwihl bis 2018

Das Land genehmigt die Fördermittel für eine Teilumrüstung auf energiesparende LED-Technik. Der Haken: Diese Bewilligung wird gegenstandslos, wenn das Vorhaben nicht im Jahr 2018 abgeschlossen wird.

Die Gemeinde Görwihl geht in punkto Fördermittel des Landes Baden-Württemberg nicht immer leer aus. Der Förderantrag für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde zwar abgelehnt (siehe Bericht oben), derjenige für die Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED hingegen genehmigt. Darüber informierte Bürgermeister Carsten Quednow in der Gemeinderatssitzung am Montag. Die Gemeinde habe letztes Jahr rund 100 000 Euro an Zuwendungsmitteln aus dem Ausgleichsstock zugesprochen bekommen. „Dafür bin ich dankbar“, sagte er.

Der Haken ist: Diese Bewilligung wird gegenstandslos, wenn das Vorhaben nicht im Jahr 2018 abgeschlossen wird. Beantragt war die Umrüstung von insgesamt 281 Straßenlaternen in den Ortsteilen Engelschwand, Hartschwand, Niederwihl, Oberwihl, Rotzingen, Rüßwihl und Segeten. Die Kostenschätzung für die Umrüstung beläuft sich auf rund 145 000 Euro. Abzüglich der Fördermittel muss die Gemeinde noch 45 000 Euro selber aufbringen. „Im Haushaltsplan stehen diese Mittel zur Verfügung“, ließ Quednow wissen. Er schlug vor, die Arbeiten zur Umrüstung der Straßenlaternen jetzt auszuschreiben. So könnten die Fristen im Förderbescheid eingehalten werden, erklärte er. Die Ausschreibung soll ein externes Fachbüro übernehmen.

Geplant ist eine öffentliche Ausschreibung auf der Grundlage der LED-Beleuchtung rund um den Gemeindesaal in Rotzingen. Diese habe sich bisher gut bewährt, so Quednow. Das Kürzel LED steht für "Light Emitting Diode", zu Deutsch "Leuchtdiode". Dieser Lampentyp gilt als energiesparender als alle anderen. In Rickenbach hat die Gemeinde bereits 2016 beschlossen, rund 130 Straßenlampen auf LED umzurüsten.