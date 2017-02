Die Chrutschlämpe-Zunft begleitet den Fasnachtsmontagumzug durch Rüßwihl.

Auch in Rüßwihl waren am Montag die Narren los. Am Fasnachtsmontagumzug durch das Dorf nahmen viele große und kleine Narren teil. Begleitet wurden sie dabei von der Chrutschlämpe-Zunft und vom Narrenrat. Verpflegung gab es an mehreren Stationen.