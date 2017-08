Görwihl Kunst und Musik im Zeichen der Ökumene

Feierliche Eröffnung des Görwihler Kultursommers mit einem gemeinsamer Gottesdienst zum Patronatsfest

Nicht nur als Auftakt für den vierten Görwihler Kultursommer, sondern zudem als leuchtendes Beispiel gelebter Ökumene feierte Görwihl am Sonntagvormittag das Patronatsfest des Heiligen Bartholomäus. Musizierend zog die Hotzenwald-Bauernkapelle zur Görwihler Pfarrkirche, und nachdem der Kirchenchor zum Gedenken an die zuvor von Pfarrer Bernhard Stahlberger genannten Verstorbenen ein Marienlied angestimmt hatte, begleiteten drei Böllerschüsse den gemeinsamen Einzug von Pfarrer Stahlberger und Pfarrerin Heidrun Moser.

Nachdem Stahlberger sowohl die angereisten Künstler als auch die heimischen Musikerinnen und Musiker auf der Empore verbunden mit einem Applaus der Gottesdienstbesucher willkommen geheißen hatte, begleiteten weitere Böllerschüsse den Gottesdienst, drei beim Vortrag des Evangeliums, drei bei der Wandlung, drei zum abschließenden Segen sowie einige mehr bei der anschließenden Feier im Pfarrgarten.

Das Evangelium nach Johannes handelte von der Begegnung Nathanaels mit Jesus. Die Pfarrerein der Evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl gab in ihrer Predigt die Auslegung zu diesem Evangeliumstext. Dabei schlug sie den Bogen zwischen Kirche und Kunst. Deren Gemeinsamkeit sei, dass beide oft unter die Haut gingen. Kunstwerke, so Heidrun Moser, decken Wirklichkeiten auf, die man im Alltag sonst nicht erkennt, nehmen dem Alltäglichen sozusagen die Decke der Verlogenheit weg. Bartholomäus heiße eigentlich mit Vornamen Nathanael, sei der Nathanael des Evangeliums, und eben diesem sei die Haut abgezogen worden, ganz einfach deshalb, weil er den Menschen von Jesus erzählt habe, kommentierte die Pfarrerin.

Nathanaels Mörder seien heute vergessen, aber an ihn erinnern wir uns. Nathanael habe durchaus kritisch geprüft, ob er nicht einem falschen Messias auf den Leim zu gehen drohe, aber Jesus habe in seiner Hoffnung und in seinen Ängsten den Glauben gesehen und ihn damit überzeugt.

Zum "Vater unser" läutete die Glocke der evangelischen Kirche, und die Kommunion in beiderlei Gestalt nahmen selbstverständlich auch beide Geistliche, der katholische wie die evangelische, entgegen. Erst kürzlich diskutierten in St. Blasien Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes und der evangelische Altbischof Wolfgang Huber anlässlich des Lutherjahres über den Stand der Ökumene, wobei sie auch Beispiele gegenseitiger Verbote ansprachen, die Messe zu besuchen oder die Kommunion zu empfangen. An diesem Patronatsfest in Görwihl hätten sie sicherlich ihre Freude gehabt.

Dieser gelebten Ökumene indes wurde ein weiteres I-Tüpfelchen aufgesetzt. Pfarrer Stahlberger überreichte seiner evangelischen Kollegin als offizielles Geschenk zum Reformationsjubiläum eine von der Künstlerin Brigitte Sommer gestaltete Fahne und hisste anschließend ein Duplikat dieser Fahne mit Pfarrerin Moser zusammen im Pfarrgarten neben den katholischen. Er zeigte den Gottesdienstbesuchern auch eine weitere Fahne, die für die evangelische Kirchengemeinde Murg-Herrischried-Rickenbach bestimmt ist.

Davor aber sprach Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele als Vertreter der politischen Gemeinden ein Grußwort, und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Matthias Faißt eröffnete den vierten Görwihler Kultursommer offiziell. Allgemein werde angenommen, so Faißt, ein Künstler brauche 10000 Stunden, um auch von der Nachwelt als Künstler anerkannt zu werden. Der Kultursommer werde, wie er hoffe, den Künstlern ein bisschen von dieser Zeit schenken. Der in Freiburg lebende Cellist Dilshod Nazarov, den Görwihlern noch vom Vorjahr in guter Erinnerung, eröffnete den Kultursommer musikalisch mit dem Satz aus einer Bach’schen Cello-Suite, und zum Apero im Pfarrgarten spielte dann wieder die Hotzenwald-Bauernkapelle auf.