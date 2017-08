Görwihl Kunst im religiösen Kontext: Görwihler Kultursommer vom 27. August bis 3. September

Von Sonntag, 27. August, bis Sonntag, 3. September findet der vierte Görwihler Kultursommer statt. Die Veranstaltung der Gemeinden Görwihl, Rickenbach, Herrischried und Albbruck lockt mit einem abwechslungreichen Programm aus festlichen Gottesdiensten, Kunst, Kunstinstallationen und niveauvoller Musik.

Der vierte Görwihler Kultursommer kündigt sich an – von Sonntag, 27. August, bis Sonntag, 3. September, gibt es in den vier Gemeinden Görwihl, Rickenbach, Herrischried und Albbruck ein Zusammenspiel von festlichen Gottesdiensten, Kunst, Kunstinstallationen und niveauvoller Musik vorwiegend junger Musiker zu erleben. In Kirchen und Kapellen, Pfarrheimen und inmitten der Natur.

Kunsterleben eingebettet in religiöse Kontexte – zum Nachdenken, mitfeiern, meditieren, mitmachen, zusehen, dazu bekanntes in einem neuen Kontext zu erfahren und nicht zuletzt zum gegenseitigen Austausch, auch mit den Kunstschaffenden. „Das ökumenische Miteinander der Seelsorgeeinheit St. Wendelin Hotzenwald und der Evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl stellt einen wichtigen Aspekt dar und neben zahlreichen privaten Sponsoren haben sich auch die vier politischen Gemeinden und der Landkreis Waldshut an der finanziellen Unterstützung für den Görwihler Kultursommer beteiligt“, berichtet Pfarrer Bernhard Stahlberger, Initiator dieses Großereignisses, erfreut. Alle Kunstwerke sind nur temporär hier zu Gast – zu sehen sind sie noch etwa vierzehn Tage nach dem Görwihler Kultursommer.

Programm des Görwihler Kultursommers