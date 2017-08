Görwihl Kultursommer in Görwihl: Pfarrkirche als Schauplatz für Installationen und Musik

Brigitte Sommer zeigt in der Pfarrkirche unter dem Titel „Reisen“ Schiffe und ein Labyrinth.

Görwihl (kss) Unter dem Titel „Reisen“ zeigt Brigitte Sommer in diesem Jahr beim Görwihler Kultursommer Schiffe und ein Labyrinth. Dazu gab es am Sonntagabend erstmals Jazz beim Kultursommer. In der Kirche in Strittmatt gastierte das junge Ensemble „The Jonas Sisters“ aus Luzern. Kontrabassist Jonas Hoenig hatte Trompeterin Sonja Ott, Gitarrist Dave Hasler und Schlagzeuger Dani Schuchter mitgebracht, um seine Kompositionen zu spielen.

Brigitte Sommer, deren für die beiden für den Hotzenwald zuständigen evangelischen Kirchengemeinden gestalteten Fahnen beim Patronatsfest der Görwihler Pfarrkirche am Vormittag bereits hatten bestaunt werden können, gab vor der gut gefüllten Kirche in Strittmatt Erläuterungen zu ihren Installationen. Drei Schiffe hängen im Mittelgang der Kirche, dem Altar am nächsten ein gelbes, nach hinten folgend ein rotes und ein blaues. Das letzte, weißgoldene Schiff, steht am Boden, quasi am Ende einer langen Straße. Brigitte Sommer erklärte, das gelbe Schiff stehe für die Unbeschwertheit der Kindheit, das rote für die Kraft und die Kreativität der Jugend, das blaue für die Phase, in der man sich im Leben einrichte. Das letzte Boot befinde sich auf dem Boden der Tatsachen, stehe aber auch für Weisheit und eine gefestigte Spiritualität, eine Lebensphase mithin, in der man in der Lage ist, Erfahrungen weiterzugeben. Insgesamt bilden diese Boote den Fluss des Lebens, auf dem wir uns bewegen.

Eine weitere Installation von Brigitte Sommer zum Thema „Reisen“ ist das Labyrinth, nicht verstanden als Irrgarten, sondern als Weg nach innen, der in der Umkehrung auch wieder nach außen führt, wobei er durchaus mit neuem Blickwinkel auch neue Einsichten eröffnen kann.

Eingebettet waren am Sonntagabend Brigitte Sommers Erläuterungen in die Musikstücke von Jonas Hoenig und seinem Ensemble. Alle vier Musiker sind Virtuosen auf ihrem Instrument, wobei neben den einzelnen Soli eine ganz eigene, subtile Behandlung des Schlagzeugs auffällt.

Außerdem schaffen es „The Jonas Sisters“ auf geniale Weise, eine immer stärker sich ballende Intensität aufzubauen, diese dann ganz sanft wieder zurückzunehmen und eine Komposition leise verlöschen zu lassen. Manche Stücke wirken extrem kontemplativ, mal korrespondieren ostinate Gitarrenfloskeln mit denen des Kontrabass und bilden so das Fundament für mäandernde Linien der Trompete, mal treffen sich hallige Gitarrenklänge mit den verschwommenen Träumereien des gestopften Blasinstruments. Aber auch den Drive, der zum Mitschwingen inspiriert oder die schärfere Gangart harter Beats hat dieses Ensemble zu bieten, und wenn Sonja Ott zum Flügelhorn greift, dann ist ihr Ton von einer melancholisch weichen Fülle, die einfach bezaubert.