Görwihl Kultursommer: Marco Schuler zeigt Skulpturen in der Kirche

Der Künstler Marco Schuler aus Mauchen hat seine Skulpturen beim Görwihler Kultursommer in der Rotzinger Kapelle und der Görwihler Pfarrkirche gezeigt. Musikalisch begleitet wurde die Präsentation vom Totelin Trio aus Luzern, das einen mitreißenden Auftritt bot.

Görwihl – „Demon“, „Phantom“ und „Schattensprung“ heißen die Skulpturen, die Marco Schuler aus Mauchen am Donnerstag im Rahmen des Görwihler Kultursommers präsentierte, zunächst den „Demon“ in der Kapelle in Rotzingen, danach die beiden anderen Arbeiten in der Görwihler Pfarrkirche. Musikalisch begleitet wurde diese Präsentation in Rotzingen von dem Cellisten Dilshod Nazarov und in Görwihl von dem „Totelin Trio“ aus Luzern mit Antonin Boinay am Klavier, von dem auch die vorgestellten Kompositionen stammen, Maris Egli am Schlagzeug sowie Jonas Hoenig am Kontrabass.

„Demon“ sei ursprünglich die Bezeichnung eines Zwischenwesens zwischen Himmel und Erde gewesen, eine Vorstufe zum Erzengel quasi, und als Begriff nicht negativ besetzt, klärte Pfarrer Bernhard Stahlberger die Besucher in der Görwihler Pfarrkirche auf. Dieses Werk entstand mit Hilfe neuester Drucktechniken. Das „Phantom“ hingegen ist eine frühere Arbeit von Marco Schuler. Der Künstler erzählte, als Junge habe ihn eine Figur auf dem Friedhof fasziniert, eine Herzjesu-Skulptur, die in typischer Haltung mit ausgebreiteten Armen auf ihn herabschaute, ähnlich wie Jesus in den alten Filmen der Reihe „Don Camillo und Peppone“ zu Camillo herabschaut, und wie dort Jesus vom Kreuz herab zu dem Priester spricht, so sprach auch diese Figur zu ihm.

Dieser Jesus war eine ausgesprochen wirkmächtige Figur, die Schulers Glauben wie auch seine Berufswahl bestimmte, und folgerichtig bildete er sie nach, groß, schwarz, mächtig, aber zugleich leicht, in Form eines mit einer Leinwand bespannten Holzgerüstes, wobei die Leinwand mit Knochenleim gehärtet und mit Bitumen wetterfest gemacht wurde. Bewusst hat Schuler dabei seine Figur nicht en Detail ausformuliert, sondern in ihrer Schattenhaftigkeit dem Betrachter Raum die eigene Fantasie gelassen.

Schulers „Schattensprung“, eine neuere Arbeit, entstand im Gegensatz dazu als genaues Abbild seiner selbst, indem er sich kopfüber in den Sand warf und den dadurch entstandenen Abdruck seines Körpers im Sand ausgoss, was dem entstandenen Torso eine gewisse barocke Morbidität verleiht.

Für das Konzert des „Totelin Trios“ gab es eine kurze Umbaupause, denn Pfarrer Stahlberger lud alle Anwesenden ein, sich im Altarraum direkt um die Musiker herumzugruppieren. Was die zahlreichen Zuhörer dann geboten bekamen, war eine ebenso mitreißende wie ungewöhnliche Performance, mit einem als exquisit ausgewiesenen Kontrabassisten, einem zart verträumten und zugleich absolut virtuosen Pianisten sowie einem Schlagzeuger, der seinem Instrument durch Reiben der Trommelfelle, Schaben und Kratzen an deren Korpus und den Gebrauch von allerlei Rasselelementen bislang ungeahnte Töne zu entlocken verstand. Das Klavier machte den Anfang mit meditativen, an eine klassische Ausbildung gemahnenden, melodisch geprägten Linien, in die sich mit den beiden anderen Instrumenten zugleich das mehr rhythmische Element unmerklich mehr und mehr einschlich, Fahrt aufnahm und sich am Ende wieder leise verlöschend zurückzog.

Beim äußerst suggestiven „Marsch der Eiche“ erzeugte der Schlagzeuger mit dem Bogen beinahe sphärisch anmutende Klänge, unterstützt durch den ebenfalls gestrichenen Kontrabass, während die dumpfen Akkorde des Klaviers die Assoziation an einen nächtlichen Kirchhof aufscheinen lassen konnten. Die vollkommen begeisterten Zuhörer entlockten mit anhaltendem Applaus dem Trio noch zwei wundervoll swingende, federleichte Jazz-Standards als Zugaben und das Versprechen wiederzukommen.