Waldshut-Tiengen Kreisverband: Carsten Quednow bleibt Vorsitzender der Freien Wähler

Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow wurde als Vorsitzender der Freien Wähler bestätigt. In der Hauptversammlung brannten den Kommunalpolitikern vor allem zwei Themen auf den Nägeln: Die Albtalsperre und die Krankenhausdiskussion. Wie sich die Freien Wähler bei beiden Themen positionieren erfahren Sie hier.

Tiefenstein/Görwihl - Carsten Quednow bleibt Vorsitzender des Kreisverbandes Waldshut der Freien Wähler. Der Bürgermeister der Gemeinde Görwihl, auch Kreisrat, wurde an der Hauptversammlung am Mittwoch im Gasthaus „Löwen“ einstimmig wiedergewählt. Ebenso sein Stellvertreter Wolfgang Fürst, Schriftführer Josef Klein und Kassierer Klaus Langer. Neu im Vorstand sind Fred Thelen und Sascha Komposch als Vertreter der Wahlbezirke Bad Säckingen und Laufenburg-Murg-Albbruck. Unter den Teilnehmern der Versammlung befanden sich neben Landrat Martin Kistler drei nicht den Freien Wählern zugehörige Gäste: der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner sowie die Bundestagskandidaten Daniel Poznanski (FDP) und Ulrich Martin Drescher (Grüne). Carsten Quednow hatte ihre Anmeldung mit Blick auf „den erweiterten politischen Dialog“ angenommen.

Der Freie Wähler Kreisverband sei keine Partei, sondern ein Verein, bestehend aus Mitgliedern, „die ganz unterschiedlichen Richtungen zugewandt sind“. Wie unterschiedlich dies sein kann, machte Michael Thater, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag und Bürgermeister von Wehr, am Fall der Diskussion um die Spitäler im Landkreis Waldshut deutlich. „Uns als Fraktion ist es wichtig, dass die zwei Standorte Waldshut und Bad Säckingen erhalten bleiben“, hatte er an der Hauptversammlung des Freie-Wähler-Kreisverbandes im Juni 2016 erklärt. Ein Jahr später, nachdem sich im Februar dieses Jahres die Mehrheit des Kreistages, darunter auch Mitglieder der Freien Wähler, für eine Zentralklinik ausgesprochen hatte, sprach er von einem „Rückschlag“. Thaters Erklärung: „Die Freien Wähler haben keine einheitliche Meinung.“

Gleichzeitig stellte er klar, „dass es an der Entscheidung langfristig nichts rumzudeuteln geben wird“. Denn: „Ohne Zentralkrankenhaus im Landkreis Waldshut werden wir keine Landesförderung erhalten“, so Thater. Der dennoch mit der Schließung von drei OP-Sälen im Spital Bad Säckingen „wegen Brandschutzauflagen“ nicht einverstanden war. „Das halte ich nicht für den richtigen Weg“, sagte er, „denn wenn drei OP-Säle zugemacht werden, geht das nicht spurlos an uns vorbei“. Aber eben: „Der Weg ist gewiesen“, so Thater. Allerdings werde ein zentrales Krankenhaus nicht in wenigen Jahren entstehen. Weshalb die zwei bestehenden Krankenhäuser „noch eineinhalb Jahrzehnte gebraucht werden“. Jetzt sei es die Aufgabe der Freien Wähler „Ruhe reinzubringen“, forderte er.

Das andere viel diskutierte Thema war die Sperrung der Albtalstraße. Dazu erklärte Carsten Quednow: „Unser Protest geht weiter.“ Landrat Martin Kistler mahnte indes, den Protest „zum richtigen Zeitpunkt anzubringen“. Dies sei gerade jetzt vonnöten, da der Baden-Württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann auf Einladung von Felix Schreiner sein Kommen im August angekündigt habe. „Wir haben noch kein zufriedenstellendes Ergebnis“, sagte Kistler, „aber es ist besser, als zu erwarten war“.

An der Versammlung kam auch der Fluglärm zur Sprache. Dabei erklärte Landrat Kistler mit Blick auf das geplante neue Betriebsreglement des Flughafens Zürich-Kloten, das mehr Anflüge von Osten her vorsieht: „Wir bleiben am Ball mit unserer ablehnenden Haltung.“ Die Kritik aus den Reihen der Freien Wähler, der Kreistag sei in der Verkehrsplanung zurückhaltend, wies Martin Kistler zurück. „Es ist nicht so, dass wir uns zu wenig mit den Verkehrsproblemen beschäftigen“, antwortete der Landrat.

Der Kreisverband

Die Freien Wähler stellen von den 47 Kreisräten derzeit elf Mandate. Damit sind sie nach der CDU die zweitstärkste Fraktion im Kreistag. Vorsitzender des Freie-Wähler-Kreisverbandes ist Carsten Quednow (E.Mail: carsten.quednow@fwv-wt.de). Stellvertreter ist Wolfgang Fürst (Murg), Schriftführer Josef Klein (Rickenbach), Kassierer Klaus Langer (Murg). Die Vertreter der Wahlbezirke sind Jürgen Brockmann, Fred Thelen, Eugen Mulflur, Sascha Komposch, Markus Wehrle, Stefan Ruppaner, Christof Berger. Der Kreisverband iIm Internet: www.fwv-wt.de