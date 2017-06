Görwihl Klassik und Tango erklingen beim Benefizkonzert für den Multikulturverein Völkerverständigung

Petra und Christoph Kohlbrenner vom Akkordeonverein Herrischried spielen zugunsten des Multikulturvereins Völkerverständigung ein Konzert in der Kirche in Niederwihl.

Eine gute Idee machte am Samstagabend Station in der Niederwihler Pfarrkirche: Petra und Christoph Kohlbrenner spielten nach der Vorabendmesse zugunsten des Multikulturvereins Völkerverständigung zu einem Benefizkonzert auf. Die langjährigen Mitglieder des Akkordeonvereins Herrischried gestalteten den Abend mit einer interessanten Zusammenstellung aus Klassik und Musik aus der Moderne. Die Spendeneinnahmen aus dieser Veranstaltung werden in voller Höhe zur Unterstützung eines Projekts zur Förderung von Vorschulkindern in Namibia sowie weiteren, vom Multikulturverein Völkerverständigung geförderten Hilfsprojekten, wie einer Verpflegungsstelle für Waisenkinder, ebenfalls in Namibia, verwendet.

Petra und Christoph Kohlbrenner hatten sich für die Niederwihler Pfarrkirche entschieden, weil diese nicht so groß wie die Kirche in Herrischried ist und trotzdem über eine ausgezeichnete Akustik verfügt. Außerdem, so Christoph Kohlbrenner, "ist es eine schöne Kirche". Schön und abwechslungsreich war auch das, was das Duo seinen Zuhörern vorspielte: Stücke von Schubert, Händel, Krüger, Schumann, Thomain, Mancini und Astor Piazolla, dem für seine Tango-Impressionen auf Akkordeon und Bandoneon bekannten argentinischen Komponisten.

Die Künstler Petra und Christoph Kohlbrenner, Mutter und Sohn, spielten Piazollas Stücke authentisch und mit einem guten Gespür für diese Mischung aus Elementen der Klassik, der argentinischen Folklore, der Neuen Musik und gelegentlichen Zutaten des Jazz. Die besondere Herausforderung für die Musiker: "Eigentlich sind wir Orchesterspieler, jetzt haben wir es mit vier Stimmen zu tun, das heißt, dass beide Hände im Spiel sind", erklärte Christoph Kohlbrenner, der zum ersten Mal im Duett mit seiner Mutter öffentlich auftrat – "ein Sprung ins kalte Wasser", so die Beiden.

Ein Sprung, der seine Reize hatte und die Zuhörer mit spannenden Interpretationen von außergewöhnlichen Kompositionen belohnte. Der Anfang des Benefizkonzertes war eher klassiklastig, gegen Schluss spielten die Kohlbrenners Astor Piazollas teils komplexe Weiterentwicklungen des traditionellen Tango Argentino. Dazwischen erläuterte Wolfgang Fischer für die Gäste den Zweck und die Ziele des Multikulturvereins Völkerverständigung.