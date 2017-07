Herrischried Kindergruppe der Nabu-Ortsgruppe Görwihl besucht Lehrbienenstand

Hautnah miterleben, wie Honig gewonnen wird, war ein tolles Erlebnis für die Kleinen. Rolf Briegel vom Imkerverein Hauenstein zeigte den jungen Naturfreunden, wie es geht, und auf was geachtet werden muss.

Einen ganz besonderen Ausflug bot der Nabu Görwihl am Samstag seiner Kindergruppe. Gemeinsam mit Annka Mickel starteten die Kinder an der Brunnenmatt in Laufenburg und liefen durch das wildromantische Andelsbachtal zum Lehrbienenstand des Imkervereins Hauenstein e.V.

Von Imker Rolf Briegel gab es viel Spannendes zur Honigbiene zu erfahren. Die Kinder rätselten: Keines hätte gedacht, dass tatsächlich bis zu 40 000 Honig-Bienen zu einem Volk gehören. Neu war auch der Unterschied zwischen Wald- und Blütenhonig. Letzteren gewinnen die Bienen aus dem Nektar der Blüten. Für ersteren brauchen sie die Unterstützung von Blattläusen.

Einig waren sich alle, dass der frisch geschleuderte Honig viel besser schmeckt, als der Gekaufte. Am geschützten Schaukasten war schnell die Bienenkönigin gefunden, ist sie doch die Größte im Volk. Ganz Mutige trauten sich an die geöffnete Beute und entnahmen den Honig direkt aus der Wabe.