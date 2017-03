Görwihl Katholische junge Gemeinde Görwihl veranstaltet wieder Sommerlager in der Schweiz

Vom 19. bis 26. August geht es wieder zum Sommerlager ins schweizerische Jaun (Kanton Fribourg). Es locken spannende Tage mit Workshops, Sportturnieren und Grillabenden für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren. Anmeldung ab sofort möglich.

Görwihl (tet) Aufgrund großer Nachfrage hat sich die Katholische junge Gemeinde (KjG) Görwihl unerwartet dazu entschieden, auch in diesem Jahr ein Sommerlager im schweizerischen Jaun anzubieten. Vom 19. bis 26. August warten erlebnisreiche Tage in der Natur, Abenteuer und knisternde Lagerfeuerabende auf Kinder zwischen sieben und 15 Jahren.

Bereits zum vierten Mal fährt die KjG Görwihl für das Sommerlager nach Jaun im Kanton Fribourg. „Das Ferienheim in Jaun ist ideal ausgestattet“, begründet der stellvertretende Vorsitzende Marc Schöne die Wahl. Neben einem große Aufenthaltsraum und einem Basketballplatz, verfügt das Haus auf rund 1000 Höhenmetern auch über einen eigenen Sportplatz direkt vor der Türe.

Seit rund sechs Wochen steckt das 15-köpfige Organisationsteam in den Lagervorbereitungen. Zum ersten Mal als Leiter mit dabei sind Max Rünzi und Verena Tröndle, sowie Miriam, Pierina und Matthias Mutter. Den Älteren, von denen viele bereits im Berufsleben stehen oder Studieren, ist es wichtig, die eigenen Erfahrungen rechtzeitig an die jüngere Generation weiterzugeben. „Es wird immer schwieriger, Termine zu gemeinsamen Sitzungen zu finden“, erklärt Schöne, „weil viele Studieren und nur sporadisch in Görwihl sind“. Deshalb wird es ein gemeinsames Planungswochenende im Mai geben, an dem die jungen Erwachsenen intensiv am Programm arbeiten. Dann müssen die einzelnen Tage mit geeigneten Spielen und Dekorationsideen dem Motto angepasst werden.

Einige Programmpunkte sind schon fast Tradition und werden auch in diesem Jahr sattfinden. Dazu zählt die Tageswanderung ins benachbarte Schwimmbad, verschiedene Workshops, ein Sportturnier, die abendliche Sternenstunde, der Grillabend mit Mais und Stockbrot oder der allerseits beliebte Frühsport. Auch Pfarrer Bernhard Stahlberger möchte dem Ferienlager einen Besuch abstatten und sich in das Programm einbringen. „Ich kenne das Gelände bereits gut, da ich auch im Lager 2015 zu Besuch war“, erzählt Stahlberger, „einen Gottesdienst in der Natur fände ich spannend“. Ob es dazu kommt, hängt allerdings noch von seinem Dienstplan ab.

Das Motto steht fest, wird aber erst nach dem traditionellen Begrüßungsgetränk in Jaun verkündet. „Es wird spannend, erlebnisreich und sicher auch sehr lustig, soviel kann ich verraten“, erzählt Schöne. In den vergangenen Jahren ging es einmal um die Welt, zu Besuch nach Hollywood oder mit der Zeitmaschine in die Antike.

Anmeldung

Am Sommerlager der KjG Görwihl teilnehmen können alle Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. Auch Kinder die nicht aus der Gemeinde Görwihl kommen können sich anmelden. Mädchen und Jungen werden getrennt in Mehrbettzimmern untergebracht. Die Kosten liegen bei 280 Euro pro Kind. Bei der Anmeldung von mehreren Kindern sinkt der Beitrag für das zweite und dritte Kind. Im Preis inbegriffen sind An- und Abreise per Reisebus, die Unterbringung im Ferienhaus, Verpflegung sowie alle Materialkosten für das Programm. Weitere Informationen und Anmeldung bei Marc Schöne, unter Telefonnummer 07754/76 93 oder per E-Mail (marc.schoene@gmx.de).