Görwihl Josefine Krieger aus Oberwihl geht nach dem Abi in die Staaten

Die 19-jährige Abiturientin plant ein Au-Pair-Auslandsjahr in den USA. Über ein Jahr wird sie weit von zuhause weg sein, doch sie sieht der Zeit gelassen entgegen.

Oberwihl – “Ich möchte etwas von der Welt sehen“, erläutert Josefine Krieger (19) aus Oberwihl, Schülerin des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Bad Säckingen, ihr großes Vorhaben nach dem Abitur. Über 7000 Kilometer Luftlinie entfernt im amerikanischen Port Washington, Long Island, wird sie ihr Auslandsjahr als Au-Pair beginnen. Dazu hat sie sich beim AIFS Classic Programm angemeldet, welches den organisatorischen Rahmen dieses Jahres gestaltet. Los geht die Reise Ende August und bis dahin bleibt noch etwas Vorbereitungszeit. Denn bis es richtig losgehen kann, müssen noch einige Dinge geregelt werden. Auf der Liste ganz oben steht die Beantragung des J1-Arbeitsvisum auf dem amerikanischen Konsulat in Frankfurt am Main. Ohne das wäre ein Aufenthalt in den USA nicht möglich. Der politischen Situation angesichts des neuen US-Präsidenten Donald Trump steht Josefine gelassen gegenüber: „Da sich an den Au-Pair-Gesetzen und dem Visum keine Änderungen ergeben haben, mache ich mir keine Sorgen.“

Dass sie als Au-Pair in die Vereinigten Staaten möchte, war für sie relativ schnell klar. „Ich liebe den Umgang mit Kindern und wollte schon immer nach Amerika. Die Option als Au-Pair dorthin zu gehen hat darum für mich sofort gepasst“. Um überhaupt als Au-Pair genommen zu werden, musste Josefine einige Voraussetzungen erfüllen. Zum einen musste sie 200 Stunden Kinderbetreuung nachweisen können, um die nötige Erfahrung mitzubringen. Nach einer Online-Kurzbewerbung, einem Arztcheck, einem Interview mit Persönlichkeitstest und einem selbst gedrehten Bewerbervideo, in dem sie einen Einblick in ihr Leben gewährt sowie einem Vorstellungsschreiben, wurde ihr Online-Profil zugänglich für interessierte Gastfamilien gemacht.

Schnell erhielt sie mehrere Anfragen und baute Kontakt zu mehreren Familien auf. Es kam zu Videogesprächen, um einen ersten Eindruck für beide Seiten zu ermöglichen. „Die Gastfamilie für die ich mich und die sich letztendlich auch für mich entschieden hat, war sofort mein Favorit. Ich wusste gleich, dass ich mir vorstellen kann, Teil dieser Familie zu werden.“, freut sie Josefine. Auch die Möglichkeit eines Treffens mit ehemaligen Au-Pairs nahm sie wahr, um aufgekommene Fragen zu klären.

Zunächst wird Josefine mehrere Orientierungstage in Amerika besuchen, um der neuen Aufgabe gewachsen zu sein. Anschließend wird sie in eine vierköpfige Familie mit Familienhund eingegliedert, eine 35 Stunden Arbeitswoche bewältigen und ein College besuchen. Ihre Aufgaben werden es hauptsächlich sein, die sieben- und vierjährigen Kinder zu beaufsichtigen und zu beschäftigen, zur Schule zu bringen und für ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit zu sorgen.

An den Wochenenden dann wird sie Freizeit haben, in der sie Roadtrips und die Besichtigung der Niagarafälle im Großraum New York plant. Zwölf Monate wird sie dann Teil dieser Familie sein und ein anschließender 13. Monat ist als zusätzlicher Reisemonat gedacht. „In dieser Zeit möchte ich mich hauptsächlich in Kalifornien bewegen und die Städte an der Westküste besuchen“, sagt Josefine.