Görwihl Interview mit Eva Schmidt, kommissarische Schulleiterin in Strittmatt: "Wohl des Kindes im Blick"

Eva Schmidt ist seit 1. August kommissarische Leiterin der Grundschule Strittmatt. Der ehemaligen Rektor Bernd Murgrauer führte sie unlängst in ihr Amt ein. Nun erklärt die 33-Jährige im Interview, warum sie sich für die kleine Grundschule auf dem Land einsetzen will und was sie an dieser Aufgabe so reizt.

Frau Schmidt, darf man Sie offiziell mit Frau Rektorin ansprechen?

Nein, ich trete die Stelle kommissarisch an, um mich zuerst einmal mit der Arbeit als Schulleiterin vertraut zu machen. Doch offiziell erhält Strittmatt jetzt wieder eine eigene Schulleitung und für die Kinder bin ich einfach Frau Schmidt.

Bitte beschreiben Sie Ihr Aufgabenfeld.

Neben verwaltungstechnischen Aufgaben werde ich dem Lehrauftrag nachgehen. Meine Stelle umfasst ein volles Deputat von 28 Stunden. Davon werde ich 18 Stunden unterrichten.

Auch Religion?

Ja, ich bin mit der Missio der katholischen Kirche beauftragt und es wird wieder in allen Klassen Religionsunterricht stattfinden.

Sie kehren nach 27 Jahren in die Grundschule Strittmatt zurück; Was ist das für ein Gefühl?

Strittmatt ist meine Traumschule. Ich habe sie als Schülerin kennengelernt, habe auch ein Praktikum während meiner ersten Ausbildung hier absolviert und habe die Schule in meinem Heimatort aus vielen Blickwinkeln kennen und schätzen gelernt.

Droht bei so viel Optimismus kein böses Erwachen? Immerhin schließen überall im Land Schulen, es gibt Zusammenlegungen. Was ist das Geheimrezept in Strittmatt?

Das Geheimnis ist wahrscheinlich der deutlich spürbare Rückhalt. Die Schule in Strittmatt leistet qualitativ sehr gute Arbeit, hier steht eine motivierte Elternschaft dahinter und nachwievor gilt der Satz des Schulamts: "Kurze Beine, kurze Wege". Auch die Gemeinde als Schulträger und der Bürgermeister stehen deutlich hinter der Schule.

Beunruhigt Sie der landesweite Lehrermangel nicht?

Klar, der beunruhigt alle. Auf lokaler Ebene muss man mit den Lehrern, die da sind, gut umgehen; gut haushalten. Und dann gibt es überregionale Probleme, wie zu niedrige Gehälter für Grundschullehrer. Man wüsste schon gerne, warum es so viele Lehrer in die Städte zieht, wo man doch in einer schönen Dorfschule unterrichten könnte.

Sie wollten also schon immer aufs Land?

Ganz bestimmt. Eine Stelle auf dem Land ist etwas ganz Besonderes; es herrscht eine andere Atmosphäre, man geht nicht so anonym miteinander um wie in Städten. Auch erfahren Kinder hier noch die nötige Unterstützung von daheim, was die Betreuung und auch die Unterstützung bei Hausaufgaben anbelangt.

Oft herrscht die Auffassung, für Hausaufgaben sei die Schule zuständig.

Hausaufgaben machen ist genauso wichtig wie der Unterricht am Vormittag. Dass die Kinder hierbei in den ersten Schuljahren eine Regelmäßigkeit entwickeln, ist sehr wichtig. Das geht meist nur mit der Unterstützung der Eltern.

Haben Kinder auf dem Land die gleichen Chancen auf Bildung wie in der Stadt?

Auf jeden Fall. Ich bin selbst ein Beispiel dafür, dass man eine Laufbahn einschlagen kann und es nicht immer der direkte Weg sein muss. Den Eltern muss klar sein, dass man das Wohl des Kindes im Blick behalten muss und der beste Weg nicht immer ein gerader Weg ist.

Sie sind sehr musikalisch: Haben Sie gewisse Projekte mit den Kindern vor?

Was den Musikunterricht oder Theaterprojekte anbelangt werden wir auf die Kompetenzen im Kollegium zurückgreifen. Aber momentan durchlaufe ich mit meiner Hündin (ein Golden Retriever) eine Ausbildung zum Schulbegleithundeteam was bislang sehr positive Erlebnisse erfuhr. Die Kinder werden Maya also sicher bald kennenlernen.

Was möchten Sie den Kindern in Strittmatt mit auf den Weg geben?

Offen für Neues zu sein, neugierig zu bleiben und dass sie an sich glauben.

Zur Person:

Eva Schmidt, 33 Jahre alt, wuchs in Strittmatt, einem Ortsteil von Görwihl auf und besuchte hier die Grundschule. Nach dem Realschulabschluss machte sie eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin, absolvierte später das Abitur und studierte anschließend in Freiburg das Lehramt für Grund- und Hauptschulen. Zuletzt war sie an der Grundschule Buch-Albbruck als Klassenlehrerin tätig. Sie engagiert sich seit über 20 Jahren in der Trachtenkapelle Strittmatt. Zum 1. August trat sie die kommissarische Schulleitung in ihrem Heimatort Strittmatt an. An der GS Strittmatt hatte zuletzt Marina Behringer die kommissarische Schulleitung inne, bis September 2016 war Bernd Mugrauer Rektor, davor die Rektoren Peter Palmer, Karl Kaiser und Paul Eisenbeis.