Görwihl, Albbruck Informationsveranstaltung: So soll es mit dem Albtal weitergehen

Regierungspräsidium und Landratsamt informieren am Dienstag, 21. März in Schachen über den aktuellen Sachstand der Albtalstraße. Dabei soll auch zur Sprache kommen, wie es mit der Albtalstraße weitergeht.

Bald herrscht Klarheit: Kommenden Dienstag, 21. März, laden Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und der Waldshuter Landrat Martin Kistler zu einem Informationstermin über den Sachstand in Sachen Albtalstraße ein. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet in der Mehrzweckhalle in Albbruck-Schachen statt. Dabei sollen die Bürger "zur Situation im Albtal und zum weiteren Verfahren informiert werden", heißt es in einer Mitteilung aus Freiburg. Die Albtalstraße zwischen Tiefenstein und Hohenfels, eine Landesstraße, ist seit Pfingsten 2015 wegen Felssturzgefahr gesperrt. "Zwischenzeitlich wurden umfangreiche Begutachtungen durchgeführt und Untersuchungen in die Wege geleitet", so das Regierungspräsidium.

Dass die Veranstaltung, zu der mehrere hundert Personen erwartet werden, in Schachen und nicht etwa in der größeren Görwihler Hotzenwaldhalle stattfindet, erklärt Stefan Kaiser, Bürgermeister der Gemeinde Albbruck, auf Anfrage dieser Zeitung so: "Wir haben den Veranstaltern von Regierungspräsidium und Landkreis Waldshut die Halle in Schachen angeboten, die sie dann auch aus guten Gründen gewählt haben." Konkret: "Zunächst liegt die gesperrte Strecke zu annähernd 100 Prozent auf der Gemarkung Albbruck und sind die Bewohner von Schachen und Buch die Hauptbetroffenen der Umleitungsstrecke", sagt Kaiser. In Buch steht keine geeignete Halle zur Verfügung, außerdem liegt die Schachener Halle näher an den anderen betroffenen Gemeinden, als etwa die Halle in Albbruck, und hat eine Kapazität von bestuhlt rund 500 Personen. "Wir werden allerdings nur das vordere Drittel bestuhlen, sodass deutlich mehr Menschen Platz haben", so Kaiser. Vorort gibt es einen Parkplatzdienst, Lautsprecher, wie mit dem Regierungspräsidium abgesprochen, wird es nur im Innenbereich geben.

Was erwartet Bürgermeister Kaiser von der Veranstaltung? "Ich erwarte Lösungsmöglichkeiten und Vorschläge seitens des Regierungspräsidiums, um die Straße wieder zu öffnen, und Wege, um dies zu erreichen. Sowie Hintergrundinfos aus erster Hand für die Bevölkerung und einen möglich konkreten Ablaufplan für das weitere Vorgehen."

Aufforderung an Bevölkerung

Letzten Monat waren Landrat Martin Kistler mit den Bürgermeistern Stefan Kaiser, Helmut Kaiser (Dachsberg), Rainer Fritz (St. Blasien) und Carsten Quednow (Görwihl) beim Regierungspräsidium vorstellig geworden. Daraufhin hat Quednow den Gemeinderat über die vereinbarte Informationsveranstaltung hingewiesen und die Bevölkerung zu deren Besuch aufgefordert. "Das Albtal ist uns wichtig", erklärt er gegenüber dieser Zeitung. "Unser Albtal ist ein Stück Heimat, das wir wieder haben wollen. Für uns selbst und für die vielen Menschen, die in unsere Region reisen und sich an der Schönheit der Natur und am Albtal erfreut haben", so Quednow. Am Montag haben die Gemeinderäte Norbert Lüttin und Roland Lauber ebenfalls zum Besuch der Veranstaltung aufgefordert. "Wer Interesse hat, dass die Albtalstraße wieder geöffnet wird, sollte dorthin kommen", sagte Lüttin. Lauber bezeichnete die Sperrung der Albtalstraße als "maßlos übertrieben".

Diese Woche hat sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner zu Wort gemeldet. Es sei erfreulich, dass durch das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt Waldshut eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Vorstellung des Gutachten-Verfahrens vorgesehen sei, ließ Schreiner per Pressemitteilung wissen. Die Strecke sei schon lange gesperrt und die Bevölkerung habe Anspruch darauf, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird. "Die Strecke wurde von der alten, grün-roten Landesregierung dichtgemacht. Erst nach dem Regierungswechsel und einem persönlichen Gespräch mit dem Landesverkehrsminister konnte erreicht werden, dass die Gelder dafür aus Stuttgart freigegeben wurden. Nun muss das Regierungspräsidium dieses Gutachten aber auch schnellstmöglich umsetzen", so Schreiner.



Es ärgere ihn maßlos, wie "kaltschnäuzig hier mit den vielen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in der Hochrheinregion umgegangen wird". In einem Brief an den Landesverkehrsminister findet Schreiner daher auch deutliche Worte: "Nach vielen Protestbriefen und 11 000 gesammelten Unterschriften muss es der Straßenverwaltung doch klar sein, wie wichtig die Albtalstrecke für die Hochrheinregion ist", so Schreiner. Man könne den Eindruck gewinnen, dass auf Zeit gespielt wird. "Das wäre nicht akzeptabel", betont Schreiner. Und: "Ich stehe an der Seite der betroffenen Gemeinden und kann nicht akzeptieren, dass diese Straße geschlossen bleibt."

Die Sperrung und die Reaktion der Bevölkerung