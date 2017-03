Görwihl Informationsveranstaltung: Keine Öffnung der Albtalstraße in Sicht

Rund 700 Besucher kamen zur Informationsveranstaltung über die Sperrung der Albtalstraße zwischen Tiefenstein und Hohenfels. Dabei stieß Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer auf viel Unmut und Kritik. Laut eines Gutachtens gibt es ohne umfangreiche Sicherungsmaßnahmen keine Öffnung. Mit einer weiteren Vorgehensmaßnahme kann nicht vor 2018 gerechnet werden.

Schachen/Albbruck – Dicke Luft in Schachen: Die Sperrung der Albtalstraße zwischen Tiefenstein und Hohenfels stößt den Menschen in der Region sauer auf. Das wurde beim Infotermin am Dienstagabend in der Schachener Mehrzweckhalle deutlich. Viele der gut 700 Besucher der von Regierungspräsidium und Landratsamt Waldshut anberaumten Veranstaltung reagierten mit Kritik und Unverständnis an der von den Behörden vor bald zwei Jahren verordneten Sperrung und auf den Umstand, dass diese weiter besteht.

Ein Gutachten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) war zum Ergebnis gekommen, dass ohne umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an eine Wiedereröffnung der Straße nicht zu denken ist, erklärte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. "Hier spielt keiner auf Zeit", versuchte sie zu beschwichtigen, "es ist alles nicht so einfach". Denn: "Es geht um die Sicherheit der Menschen." Laut Schäfer habe man es mit "einer umfangreichen und komplexen Hangsicherung an einer labilen Felssituation zu tun". Sanierungsmaßnahmen würden wahrscheinlich zu erheblichen Eingriffen in die geschützten Felsformationen führen, da sie nur großflächig erfolgen können, fuhr sie fort, "punktuelle Maßnahmen reichen nicht aus".

Zweites Problem: das Albtal ist mehrfach europäisch geschützt. Es ist als FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Naturschutzgebiet "Alb zum Hochrhein", als Vogelschutzgebiet "Südschwarzwald" und als Landschaftsschutzgebiet "Albtal" ausgewiesen. Das bedeutet: "Es führt kein Weg an einer FFH-Verträglichkeitsprüfung vorbei", so Schäfer, "es kann sogar sein, dass wir Brüssel – die Europäische Union – einbinden müssen". Dafür erntete sie Pfiffe und Reaktionen wie "Salamitaktik". Schäfer hakte nach: "Die Schönheit des Albtals zwingt uns jetzt in ein Verfahren, dessen Ausgang nicht alleine vom Geld abhängt." Landrat Martin Kistler unterstrich den Hinweis der Regierungspräsidentin. "Die Natur- und Artenschutzuntersuchung ist der Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen müssen", sagte er. Dabei bezog er klar Stellung zur Albtalstraße: "Sie ist ein Stück Identität für uns geworden", so Kistler.

Mit dem Ergebnis der Verträglichkeitsuntersuchung rechnet das RP im November. Laut Heidi Götz, Abteilungsdirektorin vom Referat Recht, Verwaltung, Grunderwerb, "kann mit einer Festlegung der weiteren Vorgehensweise bis Anfang 2018 gerechnet werden". Das bedeutet: Die Albtalstraße bleibt bis auf weiteres gesperrt – eine Aussicht, die von einigen Zuhörern heftig kommentiert wurde. "Wir diskutieren viel Geld und Zeit auf die Seite, da tut´s mir weh als Steuerzahler", rief ein Mann. Stefan Marder, Buch, beschwerte sich über den Umgangsverkehr, "der rollt am Kindergarten von Buch vorbei". Marder weiter: "Wir haben nicht nur eine Verantwortung der Natur, sondern auch den Menschen gegenüber." Eine Frau aus Schachen bezeichnete den durch die Umleitung entstandenen Verkehr als "unerträglich". Norbert Lüttin, Rüßwihl, störte, "dass eine Behörde eine große Fläche als Schutzgebiet überzieht, ohne die Bevölkerung zu fragen". Lüttin weiter: "Das ist eine ökologische Diktatur. Wer schützt uns vor den Behörden?" Dazu auch Herbert Nägele, Rotzingen: "Die vielen Behörden, die sich auf Gutachten stützen, haben nicht den Mut, etwas durchzusetzen." Harald Tröndles Frage nach einem Zusammenhang zwischen den Felsabgängen und dem gegenüberliegenden Steinbruch blieb unbeantwortet.

Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser wies die Behördenvertreter auf die geschlossene Haltung der Region hin. "Wir wollen die Wiedereröffnung der Albtalstraße." Und: "Es gibt neben Käfern und Moosen auch den Menschen, der seine Bedürfnisse hat." Kaiser weiter: "Der Naturschutz darf nicht der Grund für die Albtalsperrung sein."

Vor der Mehrzweckhalle protestierten die Freien Wähler Görwihl mit Tafeln gegen die Straßensperrung. "Wurde die Albtalstraße gebaut für Mopsfledermäuse?", fragten sie. Während der Diskussion hielt Bernhard Huber ein Schild mit der Aufschrift "Wir wollen die Albtalstraße zurück" hoch. An der Veranstaltung nahmen die Bürgermeister Carsten Quednow und Rainer Fritz, Gemeinderäte, der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner ("Wir müssen aufhören, dass der Artenschutz immer dann herhalten muss, wenn man etwas verhindern will") sowie Einar Dittmann vom Verkehrsministerium teil.

Blick auf Geologie und Naturschutz

Sperrung und Geologie: Die Albtalstraße L 154 (eine Landesstraße) ist zwischen Hohenfels und der Tiefensteiner Brücke an Pfingsten 2015 wegen akuter Felssturzgefahr für den Verkehr gesperrt worden. Bereits am 25. Juli 2013 war nahe der Tiefensteiner Brücke ein drei Kubik großer Felsbrocken abgestürzt, zu Schaden kam niemand. Untersuchungen haben ergeben, dass "1500 Kubik Felsmaterial abrutschen könnten", sagte Clemens Ruch, Leiter des Landesamtes für Geologie, am Dienstag in Schachen. Ruch: "Es gibt hochgradig labile Bereiche, deshalb ist es zwingend erforderlich, sie mit technischen Maßnahmen zu sichern". Ruch sprach von einem "diffusen und unübersichtlichen Felssturzpotenzial". Als mögliche Sicherungsmaßnahmen nannte er unter anderem das Unterfüttern mit Magerbeton oder mit Kuftwasserdrainage, die Ausbruchssicherung mittels Drahtseiltrossen oder Vernagelung. Auch möglich: Gefügestabilisierung mittels Spritzbetonversiegelung oder Fugenvermörtelung sowie Auflage eines beräumbaren Steinschlagnetzes oder eines Drahtseilnetzes. "Das sind dann echte technische Bauwerke", hielt er fest.

Naturschutz: Claude Steck vom Freiburger Institut für angewandte Tierökologie erklärte in Schachen, dass mit der Artenkartierung bereits begonnen wurde. "Der Abschluss der Erfassungen wird sich bis August 2017 erstrecken", sagte er. Das Gutachten könnte dann im November dem Regierungspräsidium übergeben werden. Laut Steck wird das Vorhandensein von seltenen und geschützten Moosen, Vögeln und Fledermäusen entlang der Albtalstraße untersucht.

