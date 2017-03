Görwihl Info-Veranstaltung zur Albtalstraße am 21. März

Das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt Waldshut informieren am Dienstag, 21. März über den aktuellen Sachstand der Albtalsperrung.

Görwihl/Albbruck (psc) In die Auseinandersetzung um die gesperrte Albtalstraße kommt wieder Bewegung. Am Dienstag, 21. März, laden Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und der Waldshuter Landrat Martin Kistler zu einem Infotermin zum Sachstand in Sachen Albtal ein. Die öffentliche Veranstaltung findet um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Albbruck-Schachen statt, teilte das Regierungspräsidium gestern mit. "Das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt Waldshut werden die Bürger zur Situation im Albtal und zum weiteren Verfahren informieren", heißt es in der Medienmitteilung weiter. Die Albtalstraße L 154 ist seit Pfingsten 2015 wegen Felssturzgefahr gesperrt. "Zwischenzeitlich wurden umfangreiche Begutachtungen durchgeführt und Untersuchungen in die Wege geleitet", gab das Regierungspräsidium gestern bekannt.