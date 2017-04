Görwihl Im Heimatmuseum Hotzenwald in Görwihl steht eine unverwüstliche Waschmaschine

Heute kann man zwar schneller und bequemer waschen, aber die Waschmaschine Hera, die 1901 auf den Markt kam, ist immerhin heute noch zu gebrauchen – das können unsere heutigen Maschinen in 100 Jahren sicher nicht von sich behaupten.

Heute schon Wäsche gewaschen? Falls nicht: Kein Problem, denn die Trommel der Waschmaschine ist schnell gefüllt, der Knopf ebenso schnell gedrückt und nach gut einer Stunde strahlt die Kleidung wie neu. Alles geht ganz locker und mühelos vonstatten. Das war allerdings nicht immer so. Im Foyer des Heimatmuseums Hotzenwald in Görwihl bekommen die Besucher eine Ahnung davon, wie früher in manchen Häusern die Wäsche gewaschen wurde: mit einer "Hera", benannt nach der griechischen Göttin der Ehe und Familie, überdies die Gattin des Zeus. Das gut erhaltene Exemplar im Heimatmuseum Hotzenwald in Görwihl geht auf eine Erfindung von Carl Miele und Reinhard Zinkann zurück. 1901 kam die "Hera" in zwei Größen auf den Markt. Das handbetriebene Gerät funktionierte nach dem Prinzip der Buttermaschine, indem ein Drehkreuz die Wäsche in einem hölzernen Bottich bewegte. Dadurch konnte die Wäsche sogar in kochend heißer Lauge gewaschen werden. Allerdings vermochte sich die "Hera" nicht jeder Haushalt zu leisten, kostete sie doch zwischen 48 und 58 Mark, was damals ein stattlicher Preis war. Beworben wurde das gute Stück so: "Gründliche Reinigung und größte Schonung der Wäsche. Spielend leichter und absolut gleichmäßiger Gang. Äußerst einfache, bewährte Konstruktion. Der Bottich ist aus bestem trockenem Eichenholz verfertigt, und auch die übrigen Teile sind aus erstklassigem Material hergestellt. Der Wäschebeweger ist bequem abzuheben und unverwüstlich." Unverwüstlich war offenbar das ganze Gerät, wie im Heimatmuseum nachzusehen ist. Aber eben: Mit so etwas will heute niemand mehr waschen, weshalb es im Museum steht. Dafür gibt es schließlich die Waschmaschine – Wäsche in die Trommel legen, Knopf drücken und laufen lassen. Da bleibt viel Zeit, um nebenbei mit dem mobilen Endgerät ein Kurzfilmchen zum Beispiel über das korrekte Wechseln von Windeln zu erstellen und dem Nachbarn oder der Freundin zu senden. Das ist wichtig. Das ist Fortschritt.