Rickenbach Im Fundbüro

In einem Fundbüro wird so einiges abgegeben – auch zwei Kinderwagen. Wie das Fundbüro zu diesen Gegenständen gekommen ist, darüber spekuliert der Autor dieses Artikels.

Immer wieder geht etwas verloren. Ein Schlüsselbund, ein Hut, eine Mütze, ein Stock, ein Handschuh. Dinge, die einfach so irgendwo aus der Tasche fallen und liegen bleiben. Bis ein Mensch sie findet und, sofern ehrlich, im Fundbüro abgibt. Dann erfolgt ein Hinweis im Amtsblatt, wie diese Woche in demjenigen der Gemeinde Rickenbach.

Wir lesen: „Im Fundbüro wurde folgendes abgegeben: zwei Kinderwagen, die beim Busbahnhof und bei der Sparkasse Rickenbach gefunden wurden, ein Schlüssel mit Anhänger, der am 28.04. beim Busbahnhof gefunden wurde. Die rechtmäßigen Eigentümer können die Fundsache während der üblichen Sprechstunden auf dem Rathaus Rickenbach, Bürgerbüro, Zimmer 4 abholen.“ Soweit so gut. Oder doch nicht? Die Sache mit dem Schlüssel mit Anhänger geht ja noch durch. Aber die zwei Kinderwagen? Diese praktischen Dinger, in denen noch nicht gehfähige oder des Gehens unwillige Kinder durch die Gegend gefahren werden, kommen normalerweise nicht einfach so abhanden. Die fallen nicht aus der Tasche, nicht einmal vom Himmel, und falls doch, muss es beim Aufprall auf dem Boden einen ordentlichen Knall geben, den sogar ein mit seinem mobilen Endgerät gestöpselter Gebückter hören sollte.

Bleiben also nur drei Möglichkeiten. Erstens: Die Kinderwagen sind nicht verloren gegangen, sondern vergessen worden. Am Busbahnhof vielleicht, weil grad eine 190-PS-Bolide mit kaputtem Auspuff in die 30er-Zone einbog, weshalb alle dort Anwesenden vor Schreck das Weite suchten und einige es in den Bus schafften, nur der Kinderwagen blieb auf der Strecke, was jedoch erst auffiel, als der Bus schon in Herrischried war. Bei der Sparkasse vielleicht auch vor Schreck, jedoch nicht über die knatternde Bolide, sondern über das unerwartete Soll im Kontoauszug. Oder, zweite Möglichkeit, die Kinder hatten die Kinderwagen satt, unter Umständen des Designs wegen, weil im Moment das rote Chassis mit gelben Streifen und aufbäumendem Pferdchen am Bug mehr als Blümchen und Giraffen auf Hellblau angesagt ist.

Was zur dritten Möglichkeit führt: Die Kinderwagen haben ihren Zweck verloren, weil die Kinder urplötzlich gehen konnten, von einer Sekunde auf die andere. Vielleicht gaben sie sogar Bescheid, etwa: „Schau Mutti, ich kann gehen. Zwar noch nicht über Wasser, aber immerhin." Ja, so kann es gehen. Auf einmal verliert ein Ding seinen Sinn und steht dann wie abgestellt und nicht abgeholt da, also auf verlorenem Posten. Jetzt stehen die Kinderwagen im Rathaus. Dort ist heute Tag der offenen Tür. Vielleicht werden die Kinderwagen abgeholt. Oder sie bleiben dort. Als Transportmittel für dicke Aktenorder sind sie auch zu gebrauchen.