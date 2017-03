Hotzenwald Hotzenwaldgemeinden suchen nach Ideen für gute Ärzteversorgung

Es ist ein großes Problem: Immer mehr Praxen schließen im Hotzenwald, die meisten ansässigen Mediziner hören altersbedingt auf. In drei Gesundheitskonferenzen sollen Lösungsansätze erarbeitet werden. Auch eine Ärztepraxis im Gasthaus Adler ist im Gespräch.

Hotzenwald – Die ärztliche Versorgung im Hotzenwald bekommt Risse. Gab es in Görwihl bis vor zwei Jahren noch vier Arztpraxen, bestehen heute nur noch zwei: diejenigen von Johannes Romacker und Gerhard Geis-Tyroller.

Zuerst schloss Andreas Feige seine Praxis, Ende März gibt Lothar Birth seine kassenärztliche Zulassung ab. Danach wird er nur noch in kleinem Umfang Privatpatienten aufnehmen.

Auch Herrischried muss sich auf Veränderungen einstellen. Dort wird, voraussichtlich in einem Jahr, Olaf Boettcher seine Praxis dicht machen. Boettcher (59) wird stattdessen in das Rickenbacher Rathaus einziehen, wo er mit seinem Ärzteteam im Obergeschoss eine Praxis betreiben wird. Derzeit ist die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller neben Laufenburg in Willaringen tätig, bis die Praxis in Rickenbach bezugsbereit ist. Dann wird es in Rickenbach neben derjenigen von Miguel Pascual-Gracia zwei Praxen geben – wie lange, bleibt offen.

Denn Pascual-Gracia hat das 65. Lebensjahr, in dem andere Menschen in den Ruhestand eintreten, erreicht. Er sucht seit einigen Jahren einen Nachfolger. In Görwihl ist die Lage ähnlich: Gerhard Geis-Tyroller ist 72 Jahre alt. Er will so lange weitermachen, wie die Gesundheit es zulässt. Der jüngste der im Hotzenwald praktizierenden Ärzte ist Johannes Romacker (52). "Wir haben das grundsätzliche Problem, dass viele Ärzte altersbedingt aufhören", erklärt Olaf Boettcher, "dadurch entsteht ein zunehmendes Vakuum – nicht nur im Hotzenwald". Am besten sei Laufenburg versorgt, weiß er. Dem Görwihler Gemeinderat Roland Lauber brennt der Ärzteschwund auf dem Wald schon länger unter den Nägeln. Erst kürzlich hat er in einer öffentlichen Sitzung die Verwaltung zum Handeln aufgefordert – etwa in Form eines Ärztehauses. Ein derartiges Projekt kann sich Rolf Störk vorstellen.

In dem Gebäude, in dem er früher eine Wirtschaft betrieben hat, schwebt ihm eine Kombination aus einer Arztpraxis und Betreutem Wohnen mit Lift vor. "Das Projekt ist erst im Anfangsstadium", erklärt er. Kontakt zur Gemeindeverwaltung habe er noch nicht aufgenommen, hingegen gebe es Interessenten aus dem Immobilienbereich. Laut Störk sind auf der insgesamt rund 1400 Quadratmetern Grundfläche des "Adlers" zwölf Eigentumswohnungen von 70 bis 100 Quadratmeter vorgesehen. Eine Arztpraxis hätte für ihn, mit Blick auf die gegenwärtige und zukünftige medizinische Versorgung, Priorität. Der Vorteil liegt für ihn auf der Hand: Das Gebäude liegt mitten im Hauptort an zentraler Stelle, nahe bei Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufsmöglichkeiten.

"Wir sind seit Jahren am Ball und stehen mit Ärzten und der Kassenärztlichen Vereinigung in Kontakt", erklärt Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow. Aber: "Die Gemeindeverwaltung kann keinen Arzt herbeizaubern", findet er. Eine Verwaltung könne nicht alles auffangen, so Quednow, "das ist ein Dienstleistungsbetrieb". Vielmehr sieht er die Ärzte, die ihre Praxen schließen wollen, in der Pflicht. Sie könnten nach Nachfolgern suchen, zumal sie über ein besseres Netzwerk in der Medizinbranche verfügen als eine Gemeindeverwaltung. Im Gegensatz zu Quednow sieht Markus Bohl, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisvereins Waldshut/Bad Säckingen, die Kommunen in punkto ärztlicher Versorgung sehr wohl in der Pflicht. Diese müssten die Rahmenbedingungen und damit Anreize für Hausärzte schaffen, zum Beispiel in Form von niedrigen Mietpreisen für Praxen, findet Bohl.

Seit einiger Zeit beschäftigt sich auch der Landkreis mit Lösungsansätzen. An bisher drei kommunalen Gesundheitskonferenzen will Landrat Martin Kistler die ärztliche Versorgung im Landkreis in den Fokus rücken. Es sollen mögliche Strategien zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis erarbeitet werden. Arbeitsgruppen sollen dann Lösungsansätze entwickeln.