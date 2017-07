Görwihl Hotzenwald-Gemeinden bieten großes Programm für Ferienkinder

Die drei Hotzenwald-Gemeinden bieten ein umfangreichen Programm für Ferienkinder. Im Angebot sind 113 Aktionen, die für Abwechslung sorgen.

Hotzenwald – Das Ferienprogramm der drei Hotzenwald-Gemeinden für Kinder und Jugendliche wartet diesen Sommer mit ein paar Neuigkeiten auf – unter anderem mit den Hippolini Kinderreitkursen, Filzen, mit „Golf macht Spaß“, Kindermusical und einem Laser-Biathlon-Schnupperkurs. Bei den Hippolini Kinderreitkursen in Bergalingen erfahren die Teilnehmer alles über den Umgang, die Pflege, das Reiten und das Versorgen der Ponys. Filzen ist etwas für fleissige Hände, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn mehr als Schafwolle, Wasser und Seife braucht es nicht, um einen weichen Ball, ein buntes Bild oder eine Tasche herzustellen – oder wie wäre es mit einer Maus oder einem Elefanten? Ein gutes Fingerspitzengefühl braucht es auch beim Golfspiel. Dazu gehört mehr, als einfach nur einen kleinen weißen Ball in die Luft zu schlagen. Auf dem Rickenbacher Golfplatz, einem der schönsten im Land, gibt es Übungen zur Steigerung von Ballgefühl, Fitness und Koordination, so dass die jungen Teilnehmer am zweiten Tag in der Lage sind, bereits auf dem Platz erste Erfahrungen zu machen. Mitzubringen sind Sportkleidung und Sportschuhe, Vesper und Getränk. Golfschläger werden zur Verfügung gestellt.

Wolltest du schon immer mal wissen, wie Biathlon funktioniert oder wie es sich anfühlt, mit einem Puls von 170 ein Gewehr zu halten? Wer darauf mit „Ja“ antwortet, sollte sich schleunigst beim Laser-Biathlon-Schnupperkurs anmelden. Zuerst läuft man sich die Lunge aus dem Hals und ist völlig aus der Puste, und danach soll man mit ruhiger Hand das Gewehr halten können – gerade diese ungewöhnliche Kombination macht aber den Sport so interessant. Beim Laserbiathlon werden absolut ungefährliche Lasergewehre (Lichtzielgeräte) verwendet. Die Lasergewehre werden nicht mit auf die Strecke genommen, sondern verbleiben am „Schießstand“. Ohne Knall und Rauch wird auf einer Entfernung von zehn Metern „geschossen“ und die Treffer werden elektronisch angezeigt.

Neben den neuen Angeboten sind bewährt und beliebt die Bäckereibesichtigung beim „Gerbler Beck“ Baumgartner in Görwihl, die Alpaka-Wanderung, das Glasblasen in der Glaswerkstatt in Großherrischwand, die Brandmalerei bei Hans Tröndle, die Kutschfahrt sowie das Gestalten von Mosaik-Fensterbildern. Hinzu kommen das Kakerlaki Clowntheater, die Erlebniswanderung mit dem Bürgermeister und seinem Team, die Polizeipuppenbühne und das Schnupperfliegen. „Wir haben insgesamt 113 Veranstaltungen, letztes Jahr waren es 108“, berichtet Alexandra Meinzer von der Touristinfo Görwihl. Bei ihr laufen die Fäden zusammen. Sie weist darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen auch nach der ersten Anmeldefrist jederzeit die Möglichkeit haben, sich online oder telefonisch anzumelden. „Im letzten Jahr dachten viele, dass man sich nur eine bestimmte Zeit lang anmelden kann und danach nicht mehr“, sagt Alexandra Meinzer, „aber tatsächlich kann man sich bis zum Tag vor der jeweiligen Veranstaltung anmelden, sofern Platz frei ist“.

Das Ferienprogramm

Interessierte können sich via Internetseite www.goerwihl.feripro.de anmelden. Nach der Anmeldung folgt eine Bestätigungs-E-Mail, in der der Veranstaltungspass erhalten ist. Nicht bei allen Veranstaltungen kann man sich online anmelden – bei manchen Aktionen erfolgen die Anmeldungen direkt beim Veranstalter. Wer keinen Internetanschluss hat, kann sich wie bisher telefonisch bei den Touristinformationen der drei Hotzenwaldgemeinden Görwihl (Alexandra Meinzer, Telefon 07754/708 10), Herrischried und Rickenbach anmelden.