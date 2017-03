Görwihl Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl entführt auf eine musikalische Reise in den Süden

Das Ensemble veranstaltet sein Jahreskonzert am 1. April in der Hotzenwaldhalle. Auf dem Programm stehen bekannte Lieder wie "Azzuro" oder "Aida".

Görwihl – Die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl lädt diesen Samstag, 1. April, auf eine musikalische Reise in den sonnigen Süden ein. Die Leitung hat Ronald Frischknecht, durch das Konzert in der Hotzenwaldhalle führt Christian Gerspacher. Beginn ist um 20 Uhr.

Das zweiteilige Programm enthält unter anderem den „Florentiner Marsch“, den Triumphmarsch aus „Aida“, den Ohrwurm „Azzuro“ von Paolo Conte und „Marina“ von Rocco Granata. Zusammengestellt hat das Konzert Ronald Frischknecht, der sich für dieses eine Konzert zur Verfügung gestellt hat.

Frischknecht lebt im schweizerischen Untersiggenthal im Bezirk Baden bei Brugg. Sein Werdegang: In jungen Jahren belegte er Blasmusikdirigieren sowie Posaune an der Musikakademie Basel, mit 24 Jahren erhielt er das Diplom als Dirigent für Blasmusik. Darauf begann er an verschiedenen Schulen im Kanton Aargau Blechblas-Unterricht zu erteilen. Parallel spielte er unter anderem in der Brass Band Fricktal, mit der er am Vierten Europäischen Brass Band-Wettbewerb in der Royal Albert Hall in London teilnahm. Ergebnis: Sechster Platz.

In dieser Zeit dirigierte er die Stadtmusik Baden, später leitete er die Brass Band Imperial Lenzburg. Von verschiedenen kantonalen Verbänden wurde er als Experte für Konzertmusik an Kantonalmusikfesten und 2006 vom Eidgenössischen Musikverband in Luzern als Experte für Marschmusik eingesetzt. Erfahrung mit deutschen Musikvereinen machte er erstmals Mitte der 1970er-Jahre, als er gut vier Jahre lang die Stadtmusik Wehr dirigierte. „Mir hat die Einstellung der Leute gefallen“, blickt er zurück.

Jetzt also die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl: Mit ihr war er bereits vor ein paar Jahren in Kontakt getreten, eine Vereinbarung kam jedoch nicht zustande. Im zweiten Anlauf klappte es – wenngleich Ronald Frischknecht nicht als Vollzeit-Dirigent die Nachfolge von Matthias Beno übernimmt, sondern „nur“ das Jahreskonzert leiten will. Er möchte „etwas Gehaltvolles“ auf die Bühne bringen, so Frischknecht.

Die erste Probe fand am 5. Januar statt, zehn Tage vor der Hauptversammlung, an der Alexander Mutter zum neuen Vorsitzenden der Hotzenwald-Bauernkapelle gewählt wurde. Das Konzertprogramm für kommenden Samstag hat Frischknecht selber zusammengestellt.

„Ich habe das Gefühl, die Musiker und Musikerinnen zu einer super Leistung bewegen zu können“, berichtet er, „geübt haben wir gut“. Jedenfalls ist Frischknecht überzeugt: „Die Leute werden am Samstag tolle Musik zu hören bekommen.“