Görwihl Hotzenneunerrat steht mit findigen Ideen in den Startlöchern

Der Görwihler Hotzenneunerrat lädt am 10. und 11. Februar zu zwei Bunten Abenden mit Sketchen, Tänzen und Gesangseinlagen.

Der Hotzenneunerrat ist startklar. Am Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar, führt er im Bürgersaal in Rotzingen zwei Neunerratsabende auf – mit weniger Personal zwar, aber ungebremst großem Eifer. Die langjährigen Mitglieder Olaf Malzacher, Franz Kilian und Matthias Kaiser haben sich zurückgezogen, dafür ist Christian Eckert aus Rotzingen neu dazu gestoßen.

Die weiteren Neunerräte sind Klaus Flum (Präsident), Roman Baumgartner (Vorsitzender), Martin Zajac (stellvertretender Vorsitzender), Roland Lauber (Schriftführer und Ehrenpräsident), Josef Filipovic, Rainer Kenne, Bernd Winkler, Jochen Schauer und David Keck. Das Programm wird wie gewohnt aus Sketchen mit reichlich Lokalkolorit, Gesangseinlagen und zwei Gardetänzen bestehen. Der Kartenvorverkauf ist gestartet, Karten sind in den Lebensmittelgeschäften Mutter an Hauptstraße und Edeka-Schulz in der "Schwärze" in Görwihl erhältlich. Die Veranstalter bitten darum, vom Vorverkauf Gebrauch zu machen, da die Sitzplätze im Bürgersaal beschränkt sind. Beginn ist jeweils um 19.49 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Dass sich der Neunerrat wiederholt für den Rotzinger Bürgersaal und gegen die Hotzenwaldhalle entschieden hat, begründet Klaus Flum so: "Wir sind viel näher bei den Leuten und können besser spielen." Kommt hinzu, dass Aufwand und Kosten deutlich geringer als in der Görwihler Halle ausfallen. Neu bieten die Gastgeber einen Bus-Shuttle ab dem Rebstock in Görwihl und wieder zurück an – kostenlos, versteht sich. Der Bus verkehrt an den beiden Aufführungstagen ab jeweils 18.45 Uhr.

Bereits am Martinimarkt hat der Hotzenneunerrat sein Fasnachtsmotto 2017 vorgestellt. Es lautet: "Wenn d' Albtalstross im Rebstock wär, wär si saniert bis Fasnacht, bitte sehr." Die Sperrung der Albtalstraße wird denn auch ein Thema von vielen an den Abenden in Rotzingen sein.

Daneben werden so berühmte Leute wie Alfons, der Reporter mit dem Puschelmikrofon, oder der XXL-Ostfriese Tamme Hanken auftreten. Auch im Programm: Nellys Nachtigallen, sie werden ein Revival erleben. Natürlich darf der dorfbekannte Rabe nicht fehlen und werden sich s´Marilie und d´Friedline wieder treffen. Viel los also an den Neunerratsabenden, die wie üblich mit der Schlussnummer enden. Thema? Bleibt geheim.