Görwihl Hotzenblitz-Zunft: Nachtumzug mit Feuerwerk zum 44-jährigen Jubiläum

Die Hotzenblitz-Zunft feiert am Samstag, 4. Februar, mit einem besonderen Nachtumzug und einer großen Sause ihr 44-jähriges Bestehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Große Narrensause in Görwihl: Weil die Hotzenblitz-Zunft ihr 44-jähriges Bestehen feiert, veranstaltet sie am kommenden Samstag, 4. Februar, einen besonderen Nachtumzug. "Vor dem Umzug wird ein Feuerwerk zum Jubiläum entzündet", verrät Zunftschreiber Adrian Oeschger.

Wie im Jahr zuvor, wird der Nachtumzug auf dem Marktplatz stattfinden, die Hotzenwaldhalle bleibt geschlossen. Den Marktplatz bringen ab 18 Uhr diverse Gastguggen aus dem nahen Umkreis sowie aus der Schweiz zum Beben. Aus dem Baselbiet kommt sogar eine 60-Mann-starke Guggenmusik, die Speuzer-Schränzer. "Beheizte Buden, Zelte, eine Likörbar und natürlich die legendäre Bar mit dem Blitzdrink sind so selbstverständlich wie die Schwedenfeuer an der Umzugsstrecke", blickt Oeschger voraus, "auch Blitzerburger und Hot Dog gehören dazu wie der Glühweinofen".

Der Umzug beginnt um 20 Uhr, mit den Zunftkindern und Vize-Zunftmeisterin Bea Quartier als Wegweiser. Neben den Speuzer-Schränzer haben sich unter anderem die Höllbachgeister aus Rotzingen, die Oberwihler Hexegugger, die Chrutschlämpe Zunft aus Rüßwihl, die Höllenknechte aus Hochsal, die Blasiwalder Notepflümler, die Schinzeguggis Bergalingen, die Rheinsberg Hexen aus Murg und die Haselnüss aus Unteralpfen angemeldet. Dabei sind auch die Narrenzunft vom Dachsberg, die Frösche Wutöschingen, die Totenbühl Wölfe Bad Säckingen, die Rippolinger Wildsäu, die Hotzenwälder Urrinder und viele mehr. Klarer Fall: Das wird ein bunter und abwechslungsreicher Nachtumzug. Anschließend geht die Party weiter – mit vielen Guggenmusiken auf dem Marktplatz und Musik von DJ Lollipop.

Die Zunft

Die Hotzenblitz-Zunft aus Görwihl lehnt sich an eine Narrenfigur an, die der Sage nach "Altes zu Asche und Neues entstehen ließ". Gegründet 1973, hatte sie bereits drei Jahre später 37 Hästräger. 1983 erfolgte die Gründung einer eigenen Guggenmusik, im Jahr danach nahm sie erstmals an einem internationalen Guggenmusiktreffen teil. Im Jahr 2000 führte die Zunft den ersten Nachtumzug mit 24 Gruppen durch. Heute hat sie 55 aktive Mitglieder, davon 44 Erwachsene und elf Kinder.