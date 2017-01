Oberwihl Horst Schöneck wird 80 Jahre alt

Horst Schöneck aus Oberwihl feiert am Sonntag, 29. Januar, seinen 80. Geburtstag. Er unterstützt noch immer seinen Enkel in der heimischen Landwirtschaft.

Horst Schöneck wird am Sonntag, 29. Januar, 80 Jahre alt. Der Jubilar erfreut sich einer guten Gesundheit. So ist es ihm immer noch möglich, täglich in der Landwirtschaft, die nunmehr von einem Enkel geführt wird, mitzuhelfen.

In Pommern im Kreis Regenwalde stand die Wiege des Jubilars. 1945 floh die Familie mit Pferd und Wagen nach Niebüll und anschließend zu einem Bauern nach Maren Koog, wo man dann vier Jahre war. 1950 siedelte die Familie dann nach Oberwihl um. Horst Schöneck besuchte noch zwei Jahre die Volksschule. Eigentlich wollte er den Beruf des Automechanikers erlernen, doch er erlernte das Weben bei der Firma Jehle und arbeitete dann in der Seiba. 1953 nahm er bei der Firma Amlinger in Horheim eine Tätigkeit im Tiefbau an und wurde bald Baggerfahrer. 1960 heiratete Horst Schöneck seine Frau Brunhild, die drei Kindern das Leben schenkte. Bei der Oberwihler Firma Freudenberg arbeitete er fast 40 Jahre und gehörte auch der Betriebsfeuerwehr an. Im Jahr 2000 ging er in den Ruhestand.

Horst Schöneck denkt immer noch gerne an die Zeit zurück, wo er für den damaligen Oberwihler Fußballverein die Fußballschuhe schnürte. Auch heute noch kommen die früheren Spieler einmal im Monat zu einer gemütlichen Runde zusammen. Stets ist Horst Schöneck auch bei den Zusammenkünften und den Ausflügen der Niederwihler Senioren dabei. Langeweile gibt es für Horst Schöneck nie. Bei gutem Wetter ist er noch gerne im Wald tätig und am Abend weiß er ein gutes Glas Wein zu genießen.