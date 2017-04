Oberwihl Hexegugger freuen sich über 14 neue Mitglieder

Die Obrwihler Hexegugger blicken auf ein erfolgreiches Jahr und freuen sich über 14 Neue in ihren Reihen. Die Guggenmusik will sich mit den anderen Oberwihler Vereinen für das geplante Vereinsheim stark machen. Peter Kaiser wurde zum stellvertretenden Vorsitzender gewählt.

Oberwihl (pro) Mit einem veränderten Vorstandsteam gehen die Oberwihler Hexegugger in das neue Vereinsjahr. Während Michael Hermann weiter als Vorsitzender fungieren wird, löste Peter Kaiser Daniela Grieshaber als stellvertretender Vorsitzender ab. Neue Schriebhex (Schriftführerin) wurde Manuela Fräßle, als Zasterhex (Kassiererin) wurde Karina Denz wiedergewählt. Stefanie Gäng löste Sarah Villari als Tourmanagerin ab. Als Beisitzer werden Thomas Schöneck (Wiederwahl) und Stefan Eiche und Christine Kaltenbach neu im Vorstand vertreten sein.

Viel Positives über ein erfolgreiches Vereinsjahr wurde in der Hauptversammlung im ehemaligen Schulhaus berichtet. So gehörte die Steigerung der Mitgliederzahl zu den positiven Punkten. 14 „Neue“ werden ihr Probejahr machen, sodass nun die Hexegugger 41 Aktive haben.

Wie ein roter Faden zog sich das von der Gemeinde zu bauende Oberwihler Vereinsheim durch die Versammlung. Ursprünglich sollte das Domizil 2017 fertiggestellt sein, doch es sei so gut wie nichts gegangen. Da bei der Situation auch kein Vertreter der Gemeinde bei der Versammlung zugegen war, wurde als Grund für das Fehlen erachtet. Wie Schriftführerin Manuela Schlachter hierzu ausführte, soll in den nächsten acht Wochen ein Gespräch mit der Gemeinde stattfinden. Laut Stefanie Ebi will man mit einer Unterschriftenaktion der Oberwihler Vereine der Sache mehr Gewicht verleihen.

„Schriebhex“ Manuela Schlachter blickte äußerst humorvoll auf zahlreiche Fasnachtsaktivitäten und vielfältige Aktivitäten außerhalb der Fasnachtszeit. So wurden während des Sommers gleich mehrere Hochzeitsfeiern musikalisch umrahmt und im Oktober an einem Probenwochenende in Todtmoos die musikalische Leistung verbessert und die Geselligkeit gepflegt. Zu den Höhepunkten gehörte das Open Air in Oberwihl, das musikalisch und finanziell ein großer Erfolg war, wie „Zasterhex“ Karina Denz berichten konnte.

„Musighex“ (Dirigent) Thomas Behringer beleuchtete die einzelnen Auftritte. Durchweg zeigte er sich zufrieden mit der musikalischen Leistung. Auftritte in Horheim, Wehr, Birndorf, Schwörstadt, Wutöschingen sowie in Oberwihl und Görwihl. Zufrieden zeigte sich der musikalische Leiter auch mit dem Probenbesuch von über 80 Prozent. Im Ausblick auf das neue Jahr machte er klar, dass keine neuen Stücke einstudiert werden, sondern es in erster Linie gelte, die 14 Neumitglieder für die Auftritte zu integrieren. „Die Saison hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Thomas Behringer.

Der Verein

Die Oberwihler Hexegugger wurden 1989 gegründet. Derzeit sind 41 Aktive im Verein. Vorsitzender ist Michael Hermann, Oberwihl 41, Telefon 0157/85 14 73 83. Informationen im Internet: www.oberwihler-hexegugger.de