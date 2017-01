Oberwihl Helmut Willy ist auch noch mit 85 Jahren sportlich aktiv

Helmut Willy aus Oberwihl feiert seinen 85. Geburtstag am Dreikönigstag.

Helmut Willy feiert am Dreikönigstag seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar ist glücklich über seine gute Gesundheit. So freut er sich heute schon auf die wärmere Jahreszeit, wenn er wieder mit seinem Fahrrad unterwegs sein kann. Mit mehr 2000 zurückgelegten Fahrradkilometern im vergangenen Jahr stellte er seine Leistungskraft unter Beweis.

In Sulzburg im Markgräflerland kam Helmut Willy auf die Welt. Er machte eine Lehre zum Schmied. In mehreren Betrieben vervollständigte er seine Kenntnisse, ehe er 1958 zum Kraftwerk Rheinfelden ging. 1965 legte er die Meisterprüfung im Schlosserhandwerk ab. Im Kraftwerk Wyhlen ging er 1989 als stellvertretender Werkmeister in Ruhestand. 1954 heiratete Helmut Willy. Fünf Kinder kamen auf die Welt. 1998 starb seine Frau.

Weithin ist der Jubilar als Musiker bekannt. Bei der Stadtmusik in Lörrach war er aktiv, bewies sein musikalisches Können auf mehreren Blasinstrumenten und fungierte beim Basler Kantonalen Musikverband als Ausbilder. Mit dem Umzug nach Oberwihl verstärkte er noch den Musikverein Oberwihl und zeigte sein gesangliches Können beim Männerchor Hänner auf.

Für Helmut Willy gibt es auch in seinem hohen Alter nie Langeweile. Immer gibt es in und um das Haus etwas zu tun und öfter stellte er auch sein handwerkliches Geschick mit Bastelarbeiten unter Beweis. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin besucht er gerne Konzerte und freut sich, dass er ein Markgräfler Viertel immer noch genießen kann. Zum Geburtstag werden neben seiner Partnerin und den Kindern mit ihren Partnern, auch acht Enkel und sechs Urenkel gratulieren.