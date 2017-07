Görwihl-Rüßwihl Heiß her ging es beim Dorffest in Rüßwihl

Heiß her ging es beim Dorffest in Rüßwihl

Das dreitägige Dorffest in Rüßwihl lockte mit vielen Attraktionen. Kinder messen sich bei Rüßwihl sucht den Superstar, Vereine bei der Dorfolympiade.

Das Rüßwihler Dorffest am Wochenende hätte auch in Australien oder Venezuela stattfinden können. Zumindest, was die Temperaturen betraf, war kein Unterschied auszumachen. Bei tropischen 30 Grad und mehr im Schatten kamen die Besucher und Gastgeber ordentlich ins Schwitzen. Vor allem am Samstagnachmittag galt: Langsam machen, nicht in der prallen Sonne herumrennen und viel trinken. Oder ein Hütchen aufsetzen und sich auf dem Karussell einen Hauch von Frische gönnen.



So, wie es die Kinder machten. Wenn sie denn nicht am Singen waren, im Steakhouse, wo eine gute Stunde lang „RSDS – Rüßwihl sucht den Superstar“ für Unterhaltung sorgte. Vor vollem Haus liefen der Schlager- und Popnachwuchs zur Hochform auf. Die Jungen und Mädchen traten im Duett, in Gruppen oder solo auf, mit Pferdchen, Seifenblasen und Papierwolken, während die Kellen in der Küche geschwungen wurden. Gyros, Hühnernuggets und Schnitzel kamen frisch aus der Pfanne auf den Tisch. Dazu ein kühlendes Getränk, vielleicht auch mal ein Bierchen, Hauptsache flüssig. Die Herren Köche wischten sich den Schweiß von der Stirn. „Sehr heiß heute“, war zu vernehmen, aber keiner stöhnte, schließlich ist Sommer, da kommt es schon mal vor, dass auch im Hotzenwald Gluthitze herrscht. „Am Abend wird´s dann angenehmer“, hieß es, und so war es auch.

Den Auftakt zum Rüßwihler Dorffest machten am Freitag die Sidling Sisters mit ihrem hemdsärmeligen Rock und Liedern wie „Der Acker bebt“ oder „Wo die wilden Weiber wohnen“. Der DJ Base-T rundete den Abend mit tanzbaren Grooves ab. Musik lag auch am Samstagabend in der Luft – an gleich drei Stellen. Im Steakhouse, wo nichts mehr an die singenden Kinder erinnerte, gab die Chio Maico Band Vollgas, im Pizzahouse brachten Enrico und Rosetta die Paare zum Tanzen, auf der Straße und im Festzelt machten Wälderwahn müde Waden munter. Am Sonntag unterhielten die Trachtenkapelle Niederwihl und die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl um die Mittagszeit, am Nachmittag gab sich die Big Band vom Verbandsjugendorchester die Ehre.



Mit Musik gar nichts am Hut hatte dieDorffest-Olympiade am Freitag, nach einigen Jahren Pause wieder von den Rüßwihler Vereinen ausgerichtet. Mit drei Gruppen war das Teilnehmerfeld zwar bescheiden, aber Spaß hatten alle für siebzehn Gruppen. Nur leider, leider fehlten die Landfrauen am Dorffest. Keine Strübli von den freundlichen Damen, kein Lachen in die Kamera – schade. Vielleicht wieder nächstes Jahr.