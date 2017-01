Görwihl Haushaltsplan 2017: Görwihler Vereine müssen warten

Bürgermeister Carsten Quednow Stellung zur künftigen finanziellen Situation der Gemeinde Görwihl.

Görwihl (psc) Im Zusammenhang mit dem vom Landratsamt bestätigten Haushaltsplan 2017 nahm Bürgermeister Carsten Quednow Stellung zur künftigen finanziellen Situation der Gemeinde Görwihl. "Wir kratzen mit allen Projekten, die wir vorhaben, am Machbaren und bewegen uns in Richtung Schulden", sagte er.

Das Landratsamt habe den Haushaltplan zwar bestätigt, informierte Quednow den Gemeinderat, jedoch auf den starken Zugriff auf die Rücklage mahnend reagiert. Mit Blick auf den kostspieligen Neubau des Feuerwehrhauses in Görwihl bemerkte Quednow: "Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Vereinsförderung hingegen ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde." Alle Vereine seien "gut untergebracht", sagte er.

Feuerwehr hat Vorrang

Und: "Es gibt eine riesige Erwartungshaltung von Vereinen, zum Beispiel in Oberwihl, aber die Feuerwehr hat Vorrang", so Quednow. Der Musikverein Oberwihl und die Oberwihler Hexegugger sprechen seit langem über neue Unterkunftsmöglichkeiten. Im Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl 2015 hatte Quednow in Oberwihl gesagt, dass ein Haus für die örtlichen Vereine und Bürger geplant sei. Zwei mögliche Standorte seien im Spiel, so Quednow damals, entschieden sei jedoch nichts. Auch andere Vereine müssen sich wegen dem Neubau des Feuerwehrhauses hinten anstellen. Die Trachtenkapelle Niederwihl drängt auf eine Sanierung des Pfarrhauses, das ihr als Probelokal dient. Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach hatte an der Hauptversammlung letzten Freitag jedoch die Erwartungshaltungen gedämpft. Die Gemeinde werde zuerst den Neubau des Feuerwehrhauses in Görwihl anpacken, 2019/20 sei die Sanierung der Hotzenwaldhalle an der Reihe. Die Sanierung des Niederwihler Pfarrsaales stehe in den nächsten Jahren nicht auf dem Plan, hatte Eschbach erklärt.