Görwihl/Strittmatt Große Resonanz für Strittmatter Weihnachtskonzert

Die lange Vorbereitung zahlt sich aus: Das Ensemble um Organisatorin Nelly Ziegler überzeugt am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer musikalischen Tour durch Renaissance, Barock, Klassik und Moderne.

"In jedem Jahr sind mehr und mehr Zuhörer zu unserer Konzertreihe hinzugeströmt – und nun haben wir so viele Besucher, vielen Dank", begrüßte Karlheinz Maier, Dirigent des Kirchenchores Strittmatt, das vollbesetzte Gotteshaus in Strittmatt. Zehn Jahre hat Nelly Ziegler die musikalische Leitung der Weihnachtskonzerte in Strittmatt inne – mit großem Erfolg. An ihrer Seite steht Karlheinz Maier für die technische Umsetzung bereit. "Er hat immer an den Erfolg der Konzertreihe geglaubt und alles mitgetragen", sagt die Pianistin des Kirchenchores Strittmatt erfreut. Gemeinsam hätten sie das Projekt auf den Weg gebracht – mit großer Resonanz vieler Musikbegeisterter in der Region und der großen Unterstützung des Bildungswerkes Hotzenwald als Veranstalter.

Aus der Idee, ein kleines, beschauliches Weihnachtskonzert am Stephanstag (26. Dezember) zu geben, ist etwas gewachsen: "Wir haben in kleinstem Rahmen begonnen mit der Idee, Werke aus dem Barock, der Klassik, der Renaissance zu spielen, zur Freude der Menschen hier", sagt Nelly Ziegler. Und daraus sei mehr entstanden. Denn der Zuspruch der Zuhörer habe Ideen wachsen lassen, diese Anfänge auszubauen – mit großer Resonanz.

Eine musikalische Tour durch Renaissance, Barock, Klassik bis hin zu modernen Stücken boten die dreizehn Künstler, die Nelly Ziegler um sich geschart hatte am Montag. Und wieder mit außergewöhnlichen Besetzungen – wie etwa Alexander Schlachter an einer glasklaren Trompete gemeinsam mit Dagmar Reich, die mit einer sanften Panflöte Wärme in die Herzen der Zuhörenden spielte. "Eine außergewöhnliche Kombination, und nicht ganz einfach – aber für uns ist das immer wieder eine große Freude zu experimentieren und zu sehen, dass es funktioniert", sagte Alexander Schlachter.

Der Rickenbacher Klarinettist Joachim Wehrle bot wunderbare Anklänge an die jiddische Klezmermusik mit dem Czardas von V. Monti; Dagmar Reich (Panflöte) und Roland Mutter (Saxophon) ergänzten sich kongenial bei dem Stück "Einsamer Hirte" von James Last. Sogar drei Tenöre – Haymo Brugger, Christoph Oser und Grints Sterinovics – versammelten sich zur "Belle" aus Notre Dame de Paris.

Anders als in den Vorjahren haben sich am Montag Künstler versammelt, die schon bei der Konzertreihe mitgewirkt haben: Franziska Efinger (Violine), Nicole Allgaier (Querflöte), Marion Stoll (Querflöte), Dagmar Reich (Panflöte), Melanie Kaiser (Gesang), Roland Mutter (Saxophon), Alexander Schlachter (Trompete), Joachim Wehrle (Klarinette), Haymo Brugger (Gesang), Christoph Oser-Berger (Gesang), und Martin Angell (Cello) – neben der musikalischen Leiterin Nelly Ziegler am Piano. Neu dabei war der Opernsänger Grints Sterinovics, der mit einem klaren Tenor brillierte. Hinter den dreizehn Sängern und Musikern, gemeinsam mit Nelly Ziegler, liegt ein halbes Jahr intensive Probenarbeit – eine Leistung die vom Publikum am Montagabend mit begeistertem, stehendem Applaus belohnt wurde.