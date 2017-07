Görwihl Görwihler Musikschule präsentiert Folklore aus aller Welt

Das Sommerfest der Görwihler Musikschule im Pfarrsaal entführte die Zuhörer auf eine musikalische Reise von Frankreich über China, Russland bis nach Südamerika.

Auf eine Reise durch die Welt der internationalen Musik lud die Görwihler Musikschule die Zuhörer beim diesjährigen Sommerfest im Görwihler Pfarrsaal ein. Zum Thema Folklore suchten alle Lehrkräfte nach passenden Stücken, bei denen möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit- und zusammen spielen konnten.

Dann fügte Angelika Graubner als Orchesterleiterin zusammen mit ihren Kolleginnen diese zu einer abwechslungsreichen musikalischen Reise zusammen. „Folklore passt wunderbar zu einem Sommerfest, weil sie die Musik zum Feiern ist“, erläuterte sie. Jedes Land habe seine eigene Folklore und die Musikschule wolle einen Eindruck vermitteln, wie unterschiedlich diese sei.

Mal musizierten die Schülerinnen in kleineren, mal in größeren Instrumentengruppen, immer wieder in wechselnden Besetzungen, ab und zu auch solo an einem Instrument. Dann wieder, wie zu Anfang und am Ende, als souverän agierendes, ganzes Orchester. Von Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Norwegen ging die Reise über Rußland, China und die Mongolei und einige weitere Länder bis schließlich nach Südamerika.

Dort erwartete die Gäste des Sommerfestes eine besondere Überraschung. Angelika Graubner kündigte einen neuen Gitarrenlehrer an. Rodrigo Guzmán wird ab kommendem Schuljahr Gruppenunterricht für Gitarre an der Görwihler Musikschule anbieten. Natürlich gab er gleich eine Kostprobe seines Könnens aus seinem Heimatland Chile auf der Gitarre.

Alle der rund dreißig Mitwirkenden waren bestens vorbereitet und zeigten in vierundzwanzig Programmpunkten die Leistungsfähigkeit der Görwihler Musikschule. Dabei reichte das Niveau von gediegenen Anfängern bis hin zu schon recht virtuosen Könnern. Der anhaltende Beifall der begeisterten Zuhörer galt sowohl den jungen Künstlern und ihren Lehrerinnen als auch dem ausgesprochen unterhaltsamen Programm.