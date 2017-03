Frick, Niederwihl Görwihler Maler Peter Schütz stellt seine Werke aus

Die Vernissage des Schweizer Malers Peter Schütz findet am Donnerstag, 9. März, von 18 bis 20 Uhr in Frick statt. Die Kunstreihe des Artune stellt in jedem Monat das Werk einen anderen Künstlers vor.

Frick/Niederwihl – Das Artune in Frick will eine Brückenfunktion zwischen dem an Kunst Interessierten und dem Kunstschaffenden schaffen.

Inhaber Peter Stocker, Architekt in Frick, präsentiert deshalb auch dieses Jahr viermal einen Monat lang einen Künstler der Öffentlichkeit. Im März beginnt die Serie mit dem Schweizer Maler Peter Schütz. Die Vernissage findet am kommenden Donnerstag, 9. März, von 18 bis 20 Uhr statt.

In der Reihe „Künstler des Monats“ stehen jeweils für einen Monat ein Künstler und sein Schaffen im Zentrum. Dies findet seinen Widerhall einerseits in der Ausstellung (bewohnte Galerie) und andererseits in Form von speziellen Aktivitäten – hier steht jeweils eine Führung des Künstlers durch die Ausstellung, sein Schaffen und seine Biographie im Zentrum. Angestrebt wird ein intensiver Gedankenaustausch zwischen dem Kunst-Schaffenden und dem Kunst-Interessierten.

Peter Schütz , Schweizer Maler mit Wohnsitz in Niederwihl und freier Mitarbeiter dieser Zeitung, hat neue, bislang nie gezeigte Bilder im Gepäck. Das Hauptmerkmal der Werkgruppe ist ein minimalistischer Aufbau, bestehend aus Linien und Flächen.

Die Linien sind ohne Vorzeichnung direkt aufgetragen. Sie bilden organische Formen, haben aber auch Ähnlichkeit mit architektonischen Plänen und technischen Konstruktionen. Ergänzt werden die zum Teil grossformatigen Tafelbilder mit kleinformatigen Arbeiten auf Papier.

Peter Schütz hat im Jahr 2010 den Förderpreis am Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau im Schwarzwald erhalten. Am 16. März führt der Künstler von 18 bis 20 Uhr durch seine Ausstellung an der Panoramastraße 29 in Frick.