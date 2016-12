Görwihl Görwihler Gemeinderat mit so vielen Sitzungen wie noch nie

Bürgermeister Quednow blick auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zu den wichtigsten Beschlüssen und Projekten 2016 zählt er die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Moos II. Die Flüchtlingsunterbringung in der Hotzenwaldhalle sei auch schwierig gewesen

In der Gemeinderatssitzung am Montag blickte Bürgermeister Carsten Quednow auf das zu Ende gehende Jahr zurück – ein Jahr, das dem Gemeinderat viel Arbeit beschert hat, traf er sich doch zu insgesamt 37 Sitzungen. Davon waren elf Sitzungen öffentlich.

Hinzu kamen insgesamt 26 Info- und Klausurabende, Ausschuss- und nichtöffentliche Sitzungen. "Das waren so viele Sitzungen wie noch nie", bemerkte Quednow. Zu den wichtigsten Beschlüssen und Projekten 2016 zählte er die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Moos II. "Dort sind meisten Bauplätze bereits verkauft und die ersten Häuser werden schon gebaut" so Quednow.

Ein anderes Projekt: Der Umbau des ehemaligen Grundbuchamts im Rathaus. "Ziel ist es, besucherintensive Büros ins Erdgeschoss zu verlegen, um den Bürgerservice zu erhöhen", erklärte der Rathauschef. Nach dem Umbau werden Petra Schlachter mit der Rentenberatung und Alexandra Meinzer mit dem Tourismus einziehen. Quednow setzte sich zudem für die Einrichtung einer Altentagespflege in Segeten ein. Diese soll zusammen mit dem Caritasverband Hochrhein eingerichtet werden.

Für den möglichen Anbau am Bürgerhaus St. Marien in Segeten wurde bereits ein Förderantrag gestellt. Mit der Entscheidung über die Förderung sei im Frühsommer 2017 zu rechnen. Straßensanierungen gab es in Niederwihl (Zone 30), Strittmatt (Algi) und Görwihl im Günnetsmättle. Dort wurde mit den Arbeiten begonnen. Sie sollen im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

An Liegenschaften wurden das ehemalige Feuerwehrgebäude in Burg und das ehemalige Schulhaus in Oberwihl verkauft. Für Quednow auch erwähnenswert: die Ablösung der Grundschule Görwihl und der Hotzenwaldhalle aus Erbbaupachtverträgen mit der Pfarrpfründestiftung sowie der Kauf des Pfarrhauses und der Pfarrscheuer in Niederwihl.

Als eine der schwierigsten Aufgaben bezeichnete Quednow die Unterbringung von Flüchtlingen in der zur Notunterkunft eingerichteten Hotzenwaldhalle. Sie wurde zwei Mal zur Unterbringung von bis zu 80 Flüchtlingen genutzt. Größtenteils handelte es sich dabei um Familien aus Syrien. Rund um die Notunterkunft hatte sich ein großer ehrenamtlicher Helferkreis gebildet, der schnell von 50 Mitgliedern auf über 120 Mitglieder angewachsen war. Aktuell sind in der Gemeinde 19 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. "Damit ist das Soll von rund 60 Personen noch nicht erfüllt", stellte Quednow klar. Für mögliche weitere Anschlussunterbringungen steht noch eine Wohnung im ehemaligen Schulhaus in Engelschwand zur Verfügung. Was ihn auch beschäftigte: Die Sperrung der Albtalstraße, gegen die sich 11 000 Menschen in einer Unterschriftenaktion wehren. "Das soll für Stuttgart Signal genug sein, sich Gedanken über die Straße zu machen", fand Quednow.