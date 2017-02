Görwihl Görwihler Fasnachtsfrauen gut in Fahrt

Närrinnen sprühenvor Witz und Humor. Mit ihren Sketchen und scharfzüngigen Analysen über Gemeindeleben kommen sie beim Publikum gut an.

Görwihl – Die Görwihler Fasnachtsfrauen sind fürsorglich. Weil der Hotzenneunerrat dieses Jahr „drei Minus plus eins“ (Ramona Eckert) zu verzeichnen hat und eventuell bald nur noch aus „eins Minus“ bestehen wird, bekam der Neunerpräsident eine Vollrenovierung verpasst – mit Moospackung, Dichtmaterial („Im Keller werden die Rohre schon undicht“) und anderem nützlichen Zeug. Flum wiederum fand, dass Görwihl langsam einschläft. Das habe vor 20 Jahren mit den Ruheforschern begonnen, „aber jetzt ist zu viel Ruhe“, fand er, und: „Der Vorstand der Ruheforscher ist wohl der Bürgermeister.“ Die Ärzte machen zu, Die Wirtschaften, der Blechner, die Schule, deshalb müsse der Ruhe Einhalt geboten werden, und das ginge nur, indem die Prinzessinnen auf der Bühne einen Frosch küssen müssten, und so fort. Logisch? Nicht unbedingt, spielte aber keine Rolle, da eben Fasnacht ist.

Logik spielte auch bei den anschließenden Sketchen der Fasnachtsfrauen nur bedingt eine Rolle, dafür standen scharfzüngige Bemerkungen über das Dorf- und Gemeindeleben, in Kombination mit viel Witz und einigen Prisen Respektlosigkeit, über allem. Was die Damen an den drei Vorstellungen – Mittwoch, Freitag, Sonntag – jeweils vor vollem Pfarrsaal auf die Bühne zauberten, hatte großen Unterhaltungswert. Den Anfang machten die Waldarbeiterinnen Gerlinde Strittmatter, Daniela Apel und Petra Maier mit Schlagstöcken an einem Baumstamm, gefolgt von den Sketchen „Jung und Alt“ mit Johanna Hager und Katrin Wörner. Die Raben, gespielt von Julia Werner und Bettina Eckert, machten nicht nur optisch eine gute Figur. Als „Sexy Hexy“ angekündigt, ließen fünf Frauen zwar nicht die Hüllen fallen, leuchteten aber umso mehr im ultravioletten Licht.

Recht schräg kamen die Neandertaler (Lydia Flum, Heidi Amann) daher, gerade aus dem Rüßwihler Tal ausgewandert, da sie dort keine wirtschaftlichen Perspektiven mehr sahen – und landeten ausgerechnet vor dem Görwihler Rebstock. Mit Aussagen wie „Finger weg von allem, wo kein Alkohol drin ist“ oder „Lerne schießen und du kriegst neue Freunde“ hatten die wilden Ladys die Lacher auf ihrer Seite. Auch ein Thema: die Albtalstraße.

Die Neandertaler befürchteten: „Bis die Albtalstraße wieder freigegeben wird, sind die ganzen Dinosaurier ausgestorben.“ So ging das weiter, mit Wortspielereien („Der erste Gang ist bei uns immer Flädlisuppe“, Ramona Eckert in der Fahrschule), Rheumazäpfle im Ohr, Wirtschaftskrise („Aller leer, Görwihl leer“), Leibesvisitation („Ich bin grad wieder in die Schlange gestanden“, Petra Maier), Personenbeschreibungen (Pfarrer Stahlberger als unerkannter Gangster-Rapper, „der hat mammutmäßig cool ausgesehen“) und Fasnachtsfrauen- Selbsterklärungen („Kennsch eini, kennsch alli“). Die neun Nummern bereiteten viel Spaß, obwohl sie politisch nicht immer korrekt waren. Oder gerade deswegen.

Die Akteure

Auf der närrischen Bühne der Görwihler Frauenfasnacht standen: Karin Maier, Petra Maier, Lydia Flum, Katrin Wörner, Carola Rippel, Gerlinde Strittmatter, Daniela Apel, Ramona Eckert, Ulrike Mutter, Julia Werner, Bettina Eckert, Natalie Mutter, Johanna Hager, Gaby Bühlmann, Heidi Amann. Maske: Carola Rippel. Vorhang und Technik: Gaby Bühlmann.

