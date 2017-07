Görwihler Absage an Schulentwicklung: VerständlicheTrotzreaktion

Dass der Gemeinderat Görwihl die Anträge auf die Schulentwicklung auf dem Hotzenwald abgelehnt hat, ist eine verständliche Trotzreaktion, findet Autorin Kirsten Lux. An der Misere Schulentwicklungen viele beteiligt.

Die Situation könnte verworrener nicht sein. Am Anfang stand der gute Wille: Das beste Bildungsangebot für den Hotzenwald. Zwei Gemeinden sprangen auf den Zug auf, der immer mehr Fahrt aufnahm. Herrischried und Rickenbach stellten die Weichen. Vor allem in Herrischried schoben Bürgermeister und Schulleitung die Lok an. Auf dem Abstellgleis landete Görwihl. Als größte der drei Hotzenwaldgemeinden waren sich die Verantwortlichen dort zu lange zu sicher, dass kein Weg am Schulstandort Görwihl vorbei führt. Auch der damalige Rektor hatte eigene Pläne und verfolgte diese mit wenig Geschick. Nicht immer einig war er sich mit dem Schulträger, also Gemeinde und Bürgermeister. So fehlte in Görwihl ein souveräner Lokführer. Zu diesem Zeitpunkt wäre das Schulamt gefragt gewesen. Aber die Behörde ging ebenso ungeschickt mit der verfahrenen Situation um. Übrigens nicht nur dort: Auch in Nachbargemeinden machte sich das Amt unbeliebt. Häufige Kritik: Das Schulamt produziere mehr Flickwerk als eine Schulentwicklung aus einem Guss. Letztlich steht nun Görwihl ohne weiterführende Schule da. Eine Misere an der viele Lokführer beteiligt waren. Verständlich, dass der Gemeinderat jetzt beleidigt reagiert. Einen Einfluss auf den weiteren Fahrplan hat der Beschluss aber nicht mehr.

