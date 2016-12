Görwihl Görwihl ohne Neuverschuldung

Letzter Auftritt für Mike Biehler: Der Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Görwihl präsentierte dem Gemeinderat am Montag letztmals den Haushaltsplan. Biehler wechselt zu Beginn des nächsten Jahres zur Stadtverwaltung Donaueschingen, wo er die Leitung des Amtes für Innenrevision übernehmen wird.

Der Haushaltsplan 2017 enthält ein paar stattliche Investitionen. Rund 3,27 Millionen Euro sollen demnach in Baumaßnahmen gesteckt werden: unter anderem eine Million Euro für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Görwihl, 1,1 Millionen Euro für den Bau einer Tagespflege für Senioren in Segeten sowie rund 370 000 Euro für Straßensanierungen – vorgesehen ist die Straße zwischen Segeten (ab Gasthof „Kranz“) und Giersbach. Hinzu kommt die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Rüßwihl (240 000 Euro) und Brandschutzmaßnahmen in der Werkrealschule (200 000 Euro).

Für den Umbau der Kläranlage in Albbruck ist eine Investitionsumlage von 250 000 Euro veranschlagt – „weitere Zahlungen werden kommen“, sagte Mike Biehler. Für den Erwerb von Grundstücken sind 100 000 Euro vorgesehen. Am Kinderspielplatz in Görwihl sollen die Spielgeräte ersetzt werden (50 000 Euro), im Rathaus das Grundbuchamt, und der Eingangsbereich im Erdgeschoss umgebaut werden (40 000 Euro). Auch der Sitzungssaal soll für 40 000 Euro neu beleuchtet und mit neuer Verstärkeranlage versehen werden. Bei einigen Maßnahmen erwartet die Verwaltung Zuschüsse, etwa für die Tagespflege (604 000 Euro), das Feuerwehrfahrzeug für Rüßwihl (34 000 Euro) sowie den Neubau des Spritzenhauses (230 000 Euro).

Um die Investitionen stemmen zu können, wird ein satter Griff in die Rücklage nötig: 2,3 Millionen Euro sollen dem Sparschwein entnommen werden. Immerhin: Laut Biehler kann mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 600 000 Euro gerechnet werden, da die Rücklagenentnahme von 2016 voraussichtlich nicht so hoch wie geplant ausfallen wird.

Ebenfalls gut für die Gemeinde Görwihl: Sie kann weiterhin mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Und: An den Steuerhebesätzen wird nicht gerüttelt, außerdem werden die Schulden auf Null fallen. Gemeinderat Matthias Eschbach sagte zum Haushaltsplan: „Die Ziele sind hochgesteckt. Die Schulden gehen zurück, aber auch die Rücklage.“ Man müsse sich „vor Augen halten, dass es so nicht weitergehen kann“, so Eschbach. Sein Rat: „In Zeiten der Niedrigzinse einen Kredit aufnehmen.“ Norbert Lüttin sagte: „Wir haben uns viel vorgenommen.“ Und: „Von den vier Millionen Ausgaben sind 2,5 Millionen Euro zuschussabhängig. Wir können nicht alles realisieren, es wird unter Umständen zu Verschiebungen kommen“, so Lüttin.



Der Haushalt

Der Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 13 Millionen Euro. Davon im Verwaltungshaushalt 9 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt 4 Millionen Euro für Investitionen. Finanziert werden diese vor allem durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (405 170 Euro), einer Rücklageentnahme von 2,3 Millionen Euro sowie durch Zuschüsse in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Die Investitionen können ohne Neuverschuldung in 2017 getätigt werden. Geplanter Stand der Rücklage zum Jahresende 2017: 1,5 Millionen Euro. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 180 000 Euro.