Görwihl Görwihl fest in Narrenhand

Görwihler Narren stürmenproblemlos das Rathaus und entmachten Bürgermeister Carsten Quednow.

Görwihl – Trotz lückenhafter Infrastruktur wird in Görwihl mächtig geklotzt. Die Narren machten gestern Morgen vor, wie ein Feuerwehrhaus gebaut wird. Zwar stand ihnen im Rathaus nur eine Tüte mit Legoklötzen zur Verfügung, aber die drei zum Wettbewerb angetretenen Gruppen errichteten damit zum Teil ansehnliche Bauwerke in Miniatur in jeweils nur drei Minuten. Das Beste gelang den Hotzenblitzern. Sie schufen ein funktionales Gebäude mit einer enorm großen Öffnung und einer Rettungstreppe, während die Fasnachtsfrauen ein schickes Schloss mit Feuerlöscher (Sektglas) hinstellten.

Das Problem: kein Platz für das Feuerwehrauto, es sei denn, dieses wird an einer Seilwinde aufgehängt. Die Abgeordneten der Verwaltung, wenngleich außer Dienst und ohne Bauantrag, versuchten sich an einem Haus mit Turm, der Gerhard Paulus von der Jury ein „Größenwahnsinn“ entlockte. Zu dem Zeitpunkt hatten die Narren das Rathaus vollständig in ihrer Hand, oder, mit den Worten von Neunerratspräsident Klaus Flum, „die Narren haben die Macht an sich gerissen“. Bürgermeister Carsten Quednow, von einem Frosch getragen, schaute amüsiert dem Treiben zu, in das sich die Gardedamen, die zwei Neunerrats-Ehrenpräsidenten Roland Lauber und Richard Baumgartner sowie weitere närrisch gekleidete Gäste mischten. Bei Fisch, Berliner und Sekt wechselte der Rathausschlüssel fast unbemerkt die Besitzer. Der Bürgermeister war eifrig mit Brillen- und Gläserputzen beschäftigt, während die Damen der Verwaltung den beim Umbau im Rathaus entstandenen Staub von den Köpfen der Anwesenden wedelten.

Frisch von der Leber sprach schließlich Tobias Palla, Zunftmeister der Hotzenblitzer, postfaktisch einen Kommentar zum Görwihler Leben. „Wir sind für die Gerbler ein Gewinn“, erklärte er, um dann festzustellen: „Es gibt kein Bier im Rathaus“. Dafür gab es etwas auf die Ohren, Guggenmusik vom Feinsten, bevor die närrische Gesellschaft zum Schließen von Schule und Kindergarten überging. Diesen Part übernahmen im Tiefensteiner Kindergarten die Rüßwihler Chrutschlämpe und die Oberwihler Hexegugger.