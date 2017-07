Görwihl Görwihl erhält keine Landesförderung für Feuerwehrhaus

Das Regierungspräsidium Freiburg hat den Förderantrag für das neue Feuerwehrgerätehaus abgelehnt. Nun ist die zeitliche Planung des Neubaus völlig offen. Die Erschließungsarbeiten im Gewann Bifig sollen aber wie geplant durchgeführt werden.

Die Gemeinde Görwihl muss die Planung des neuen Feuerwehrhauses im Gewann „Bifig“ im Hauptort vorerst ohne Fördergelder machen. Bürgermeister Carsten Quednow informierte den Gemeinderat in der Sitzung am Montag, dass der Förderantrag über den Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg vom Regierungspräsidium Freiburg abgelehnt worden sei.

„Das war nicht zu erwarten“, sagte Quednow. Denn die Gemeinde würde mit dem Neubau des Spritzenhauses einer Pflichtaufgabe nachkommen. Dies sei jedoch nicht gewürdigt worden, so Quednow, „es wurden andere Maßnahmen in anderen Gemeinden vorgezogen“. Und: „Ich bin sehr enttäuscht, dass wir keinen Zuschlag bekommen haben.“

Jetzt sei offen, wie die zeitliche Planung des Neubaus aussehe. Gemeinderat Herbert Nägele machte seinem Unmut so Luft: „Wir sind in der Pflicht und blitzen ab. Vielleicht müssen wir auch mal satt Schulden machen wie die Nachbarschaft, vielleicht müssen wir unsere ganze Finanzpolitik überdenken.“ Quednow erwiderte, dass dies nicht der richtige Ansatz sei, „weil ich nachhaltig arbeiten will“. Er könne nicht empfehlen, Schulden zu machen, das sei für ihn gegenüber der nächsten Generation nicht vertretbar. „Wir sind finanziell stabil und haben unsere Hausaufgaben gemacht“, so Quednow.

Mit der Ablehnung des Förderantrages ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. „Nächstes Jahr können wir es erneut probieren“, erklärte Hauptamtsleiterin Isabelle Butz gestern auf Anfrage. Jetzt müsse der Gemeinderat entscheiden, ob der Neubau des Feuerwehrhauses auch ohne Fördermittel und auf eigene Faust durchgeführt werden soll, so Butz, oder ob – in der Hoffnung auf einen dann positiven Bescheid – bis nächstes Jahr gewartet werden soll. Trotzdem gab es am Montag zwei positive Signale. Unabhängig vom negativ beschiedenen Förderantrag soll bald mit den ersten Erschließungsarbeiten im „Bifig“ begonnen werden. Sie umfassen die Zugangsstraße von der Hauptstraße vorbei am Grundstück, auf dem das Feuerwehrgebäude errichtet werden soll, bis zur Gabelung, die auf zwei Wegen in das geplante Baugebiet „Breite“ führen wird.

Planer Hardy Gutmann erhielt vom Gemeinderat den Auftrag, die Erschließungsarbeiten auszuschreiben, so dass in der September-Sitzung die Vergabe erfolgen soll. Geht alles glatt, könnten die Bagger schon in diesem Jahr rollen. Die Fertigstellung wäre dann Ende Mai 2018 möglich, so Gutmann. Die Bruttokosten liegen bei rund 240 000 Euro. Die Mittel sind im Haushaltsplan vorhanden.

Die zweite gute Nachricht: Laut Bürgermeister Carsten Quednow ist die Gemeinde Görwihl mittlerweile Eigentümerin fast aller Flächen in der „Breite“. Lediglich ein Grundstück befindet sich noch in privater Hand – für Quednow jedoch kein Hindernis, das Baugebiet auf den Weg zu bringen. „Wir können das Baugebiet vollenden“, sagte er, „da geht es vorwärts“. Insgesamt sollen in der „Breite“ 48 Bauplätze entstehen.