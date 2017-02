Görwihl Görwihl: Narren tanzen durch die Nacht

37 bunte Gruppen feiern mit der Hotzenblitz-Zunft. Gastgeber des 18. Görwihler Nachtumzug seit 44 Jahren aktiv. Feuerwerk eröffnet Spektakel im Dauerregen.

Wetterglück sieht anders aus. Als der 18. Görwihler Nachtumzug der Hotzenblitz-Zunft in den Startlöchern stand, schütteten kräftige Windböen viel Regen auf die Teilnehmer und Zuschauer. Moderator Tobias Palla, Zunftmeister der Hotzenblitzer, war nervös. „Ich hoffe, der Wettergott stellt bald den Wasserhahn ab“, flehte er ins Mikrofon, „denn in drei Minuten soll es losgehen“. Ging es aber nicht, weil zuerst das Feuerwerk gezündet werden musste. Schließlich feierte die Zunft ihren 44. Geburtstag, das musste ordentlich gefeiert werden. Als es am Himmel rot und grün, weiß und wieder rot glitzerte, als es knallte wie in einem Westernfilm und viele „Ah“ und „Oh“ am Marktplatz ertönten, verzog sich der Regen wie durch ein Wunder. Palla war aber immer noch nervös, weil der Umzug nicht kam.

Dann die Erlösung: „Jetzt geht es los, ich habe ihn aufblitzen sehen“, verkündete Palla. Mit „ihn“ meinte er Feuerspucker Raimund Huber, der seit dem ersten Görwihler Nachtumzug dabei ist. Huber führte den Umzug mit 37 Gruppen an, dicht gefolgt vom Narrensamen der Hotzenblitz-Zunft, der Görwihler Garde, den Neunerräten und der Chrutschlämpezunft, die wie eine grün-gelbe Welle über den Marktplatz rollte. Dahinter ein buntes, lautes, unheimliches Tohuwabohu mit Guggenmusiken, Häs- und Maskenträgern aus dem Badischen und der Schweiz. Die Gruppe „Jetztischdrdeiffellos“ benahm sich ihrem Namen entsprechend, ebenso die Höllenknechte aus Hochsal oder die Galgebuck-Deufel aus Bad Säckingen. Die lernten den Zuschauern schon mal das Fürchten, und wer nicht aufpasste, hatte schnell eine Handvoll Konfetti im Kragen.

Oder bekam ein Bad im Konfettibottich, wie ihn die Hotzenwälder Urrinder mitschleppten. Die Rippolinger Wildsäu huschten durch die Nacht, die Totenbühl-Wölfe und die Rheinsberg-Hexen ließen sensible Gemüter erschaudern. Dazwischen zeigten sich die Unteralpfener Haselnüsse, die Dachse vom Dachsberg oder Frösche aus Wutöschingen von der friedlichen Seite. Und natürlich: jede Menge Musik, vor, während und nach dem Umzug, gespielt von den 15 Guggenmusiken. Ein toller Nachtumzug mit einem langen Atem unter freiem Himmel.