Görwihl Görwihl: Kinderchor in der Kirchengemeinde St. Wendelin wird zur Erfolgsgeschichte

Vor anderthalb Jahren gründete Christine Böhler das Angebot. Inzwischen kommen wöchentlich 26 Kinder zum Singen. Doch nicht nur das: Seit Februar gibt es auch eine Singschule für Kinder ab sechs Monaten

Görwihl (psc) Vor eineinhalb Jahren hat Christine Böhler den Kinderchor in der Kirchengemeinde St. Wendelin Hotzenwald aus der Taufe gehoben. Mittlerweile kommen 26 Kinder jede Woche zum Singen – das Projekt ist also auf einem guten Weg. In diesem Februar hat Böhler zudem eine Singschule gegründet. "Neben der Kinderchorarbeit biete ich nun auch Kurse für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren an sowie eine Rhythmusgruppe", berichtet sie. Christine Böhler ist eine Quereinsteigerin. Im Hauptberuf war sie als Erzieherin tätig, bis sie sich entschlossen hat, neben ihrer Arbeit eine Ausbildung zur Chorleiterin und Kirchenmusikerin zu absolvieren. Mittlerweile hat sie ihre Leidenschaft zum Hauptberuf gemacht – was heißt, dass sie viel herumkommt, denn sie leitet mehrere Kinder- und Erwachsenenchöre in der Region. "Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit", berichtet Christine Böhler. Der Kontakt zur Pfarrei St. Wendelin Hotzenwald war über eine Bekannte zustande gekommen. Pfarrer Bernhard Stahlberger hatte eine Leitung für einen Kinderchor gesucht, worauf sich Böhler mit Erfolg beworben hatte. "Der Kinderchor ist ganz gut gewachsen", hält sie fest. Jetzt hat Böhler neue Kurse für jüngere Kinder angefangen. "In manchen Gruppen ist noch Platz", teilt sie mit. Die Konfession spielt keine Rolle, "die Kurse sind offen für alle Kinder", so Böhler. Sie weist jedoch darauf hin, dass der Kinderchor unter anderem in den Gottesdiensten singt. Es gibt aber noch mehr: Die aus Laufenburg stammende Chorleiterin studiert gerade das Musical "Der barmherzige Samariter" mit dem Kinder- und Jugendchor ein.

Das sind die aktuellen Angebote der Singschule St. Wendelin Görwihl mit neuen Kursen in der Kirchengemeinde Hotzenwald:

Baby-Musikgarten für Kinder ab sechs Monaten, mit einem Elternteil, jeweils Donnerstag von 15.15 bis 15.45 Uhr. Musikzwerge, ab drei Jahren, ohne Eltern, jeweils Donnerstag von 16 bis 16.45 Uhr. Musikgarten Phase 1, ab 18 Monaten, mit einem Elternteil, jeweils Donnerstag 16.45 bis 17.15 Uhr. Rhythmus-Trommeln und Stimme für Jugendliche ab der 4. Klasse jeweils Donnerstag 17.30 bis 18.15 Uhr. Die Kosten betragen 15 Euro im Monat. Kostenlos ist das "Schnuppern" im Kinderchor (Vorschule bis 3. Klasse) am Dienstag von 17.15 bis 18 Uhr sowie beim Jugendchor (ab der 4. Klasse) ebenfalls am Dienstag von 18 bis 18.45 Uhr. Die Kurse finden im Katholischen Pfarrheim in Görwihl statt. Anmeldung und weitere Informationen: Christine Böhler, Telefon: 07763/803 79 74, mobil 0173/527 84 53 oder per E-Mail: (Christine.Boehler@wendelinus-hw.de).