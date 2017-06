Görwihl Görwihl: Dämpfer für Tourismus

Minus von 14 Prozent bei den Übernachtungen. Sperrung der Albtalstraße als möglicher Grund

Der Tourismus hat in Görwihl im vergangenen Jahr einen Dämpfer erlitten. Das geht aus einem dem Görwihler Gemeinderat am Montag vorgelegten Bericht von Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald Tourismus GmbH, hervor.

Demnach verzeichnete Görwihl im Jahr 2016 bei den Übernachtungen ein Minus von 14 Prozent. Während 2015 noch fast 35 801 auswärtige Personen in der Gemeinde übernachteten, waren es letztes Jahr 30 722, also rund 5000 weniger. Ähnliches Bild bei den Gästeankünften: Auch dort gab es einen Rückgang von 7942 um 6,4 Prozent auf 7432. Nicola Vonhof relativierte diese Entwicklung jedoch mit Blick auf das außergewöhnliche Jahr 2015, das in punkto Übernachtungen deutlich über dem Standart gelegen sei. Jetzt sei man wieder auf dem Vorjahresniveau angelangt, sagte sie. Dennoch: Einen Grund im Rückgang sah sie in der Sperrung der Albtalstraße. „Die Nachfrage bei zwei Betrieben hat ergeben, dass gewisse Rückgänge auf die Albtalstraßensperrung zurückzuführen sind“, so Vonhof. Vermisst würden insbesondere die Motorradgruppen, die die Albtalstraße schätzen, und die Monteure, weil diese die Umleitung nicht in Kauf nehmen würden. Die Frage von Gemeinderat Norbert Lüttin, wo sie die Gemeinde Görwihl in zehn Jahren sehen würde, beantwortete Vonhof so: „Ich hoffe, dass wir das Niveau von diesem Jahr halten können.“ Sorge bereite ihr, dass in einigen Betrieben die Nachfolge nicht geregelt sei. Als „unglücklich“ bezeichnete sie den Austritt von Todtmoos aus der Tourismuskooperation Ferienwelt Südschwarzwald, der die Hotzenwald Tourismus GmbH angehört. Sie erachte die Ferienwelt zwar immer noch positiv, „sie hat aber gelitten durch den Austritt von Todtmoos, vor allem durch die Art und Weise, wie Todtmoos das kommuniziert hat“.

Vonhof konkret: „Ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist.“ Die Ferienwelt Südschwarzwald sei dadurch aber nicht geschwächt. Jetzt werde die Verwaltungsstelle von Todtmoos nach Bad Säckingen verlegt, „wir sind da mit der Stadt im Gespräch“, erklärte Vonhof. Der Gemeinderat von Todtmoos hat den Austritt aus der Ferienwelt Südschwarzwald und den Eintritt in die Hochschwarzwald Tourismus GmbH beschlossen. Gemeinderat Herbert Nägele hinterfragte in dem Zusammenhang „eventuell ein Umdenken in größere Einheiten“. Nägele: „Sind wir in einer kleinen Einheit überhaupt noch wettbewerbsfähig?“ Nicola Vonhof widersprach mit dem Hinweis, „dass wir keine kleine Einheit sind“. Und: „Auf die Ferienwelt Südschwarzwald können wir nicht verzichten.“ Die Tourismusgemeinschaft Ferienwelt Südschwarzwald umfasst 13 Gemeinden. Todtmoos wird dieses Jahr austreten.