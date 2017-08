Görwihl Geringer Ertrag mit guter Qualität: So fällt die Erntebilanz im Hotzenwald aus

Die Landwirte im Hotzenwald wagen eine Prognose für die Ernte von Mais, Getreide und Heu. Während der Heuschnitt in diesem Jahr deutlich geringer ausfällt, gehen die Bauern von einer zufriedenstellenden Mais- und Getreide-Ernte aus.

Gemischte Bilanz in der Landwirtschaft: Trockenheit und überdurchschnittlich hohe Temperaturen im Juni ließen die Getreidebestände frühzeitig abreifen, sodass das volle Ertragspotenzial nicht ausgeschöpft werden konnte. Auch der Heuschnitt fiel deutlich unter die übliche Menge. Hannelore Thiel, Landwirtin aus Herrischried: „Der Heuschnitt war 50 Prozent unter dem normalen Ertrag.“ Sie führt dies auf Frost und Trockenheit im Frühjahr zurück. „Zuerst war es kalt im Mai, dann setzte die Trockenheit ein.“ Immerhin: Hannelore Thiel ist mit der Qualität des Heuschnittes zufrieden. Ebenso Herbert Brugger, Landwirt aus Rotzingen: „Die Qualität vom Gras war hervorragend – zwar weniger Masse als sonst, aber doppelt so gute Qualität.“ Den Heuschnitt machte er Anfang Juni, „und der war so gut wie in den letzten 50 Jahren nicht“, so Brugger.

Hoffen auf den zweiten Schnitt

Das hat auch Bernhard Schleicher, Landwirt aus Bergalingen, festgestellt. „Qualität gut, Masse gering“, bringt er den Ertrag der Heuernte auf den Punkt. Das Heu habe einen sehr hohen Energiegehalt, erklärt er. Das Öhmd, der zweite Schnitt, fiel hingegen weitgehend mau aus – „das ist verdurstet“, so Schleicher. Mit dem Regen im Juli kam die Hoffnung auf einen guten dritten Schnitt, oder, wie in den höheren Lagen, zweiten Schnitt. „Beim zweiten Schnitt sieht es ordentlich aus“, sagt Hannelore Thiel. Gleiches gilt für Herbert Brugger: „Jetzt gibt es einen wunderbaren zweiten Schnitt. Der Regen hat das Gras richtig aufgestellt.

“ Bernhard Schleicher freut sich jetzt auf den dritten Schnitt. „Der wird gut, damit kann ich rechnen“, sagt er. Beim Getreide hingegen reagiert Schleicher mit gemischten Gefühlen. In Egg an einem Südhang sei es mehr oder weniger verdurstet, in Bergalingen hingegen konnte es gut wachsen.

Lothar Maier, Landwirt aus Oberwihl, ist weitgehend zufrieden. „Es ist kein schlechtes Jahr“, zieht er Bilanz. Mengenmäßig stellte ihn der Heuschnitt nicht zufrieden, dafür deutet alles auf eine ordentliche Getreide- und Maisernte hin. „Das Getreide ist gut, wir können jetzt dreschen, aber da sind wir auf Nadeln gehockt“, sagt er. Auf Nadeln gehockt, weil in letzter Zeit Gewitter und Hagel hätten Schäden verursachen können – was zum Glück nicht eingetroffen ist und wovon auch der Mais profitiert. „Der Mais ist dieses Jahr recht gut“, so Maier, „da kann man zufrieden sein“. Aber auch hier gilt: „Man kann nie sicher sein.“ Die nächsten vier Wochen kann es durchaus noch brenzlig werden, meint er. Die Kälte im Frühjahr und die folgende Trockenheit haben die Ackerfrüchte „gut weggesteckt“, berichtet er. Auch der Grasbestand hat sich dank des Treibhausklimas in den letzten zwei Wochen gut erholt, so Lothar Maier. „Die letzten zwei Jahre waren extremer.“

