Görwihl Gemeinderat bestätigt Kommandanten-Duo der Feuerwehr Görwihl

Der Gemeinderat Görwihl hat den Kommandanten der Feuerwehr Görwihl, Thomas Mutter, und seinen neuen Stellvertreter Georg Masuch einstimmig bestätigt.

Görwihl (psc) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag die beiden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl, Thomas Mutter und Georg Masuch, bestätigt. Das Duo wurde in der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Görwihl Ende April dieses Jahres gewählt. Die Wahl wurde erforderlich, weil die Amtszeit von Mutter und dessen Stellvertreter Alexander Efinger nach fünf Jahren abgelaufen war. Efinger stand sich nicht mehr zur Verfügung. Mutter hingegen stellte sich wieder zur Wahl, nachdem er im August 2014 zusammen mit Efinger den Rücktritt bekannt gegeben hatte. An einer außerordentlichen Hauptversammlung anfangs des Jahres 2015 gab es jedoch keine Nachfolger, weshalb die Beiden in ihren Ämtern bleiben mussten.

Für Efinger rückte nun im April Georg Masuch, der auch Kommandant der Feuerwehrabteilung Görwihl ist, nach. Masuch, so Bürgermeister Carsten Quednow am Montag, erfülle die für das Amt erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen. Die Bestätigung der beiden Führungskräfte durch den Gemeinderat – eine Vorgabe des Feuerwehrgesetzes – erfolgte einstimmig. Bürgermeister Quednow verband damit Dankesworte an Mutter und Masuch und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, "dass das Team als Team funktioniert". Quednow weiter: "Es ist viel, was in der Feuerwehr gemacht wird." Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Görwihl hat insgesamt 190 Aktive.