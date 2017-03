Görwihl Gemeinderat Görwihl ebnet Weg für neues Feuerwehrhaus

Es ist eine Planung in rekordzeit: nach nur 3 Monaten stellt Architekt das Konzept für den Neubau im Gewann Bifig vor. Die Projektkosten betragen rund 1,9 Millionen Euro.

Görwihl – Gemeinderat und Planer haben in Rekordzeit den Weg für den Neubau des Feuerwehrhauses in Görwihl geebnet. Nach nur dreieinhalb Monaten seit den ersten Gesprächen stellte Peter Schanz, Architekt aus Hohentengen, dem Gemeinderat am Montag den Entwurf des Bebauungsplanes „Bifig“ vor. Das Gewann „Bifig“ befindet sich unterhalb des Autohauses Stoll am südlichen Ortsrand von Görwihl. Im Bebauungsplan sind neben dem Feuerwehrhaus drei Bauplätze für Wohnhäuser ausgewiesen. Damit fällt auch der Startschuss für das Baugebiet „Breite“, das seit acht Jahren geplant ist.

Der Standort für das Feuerwehrhaus hat die Verwaltung zusammen mit der Feuerwehr festgelegt. „Da aber noch kein Bauplatz vorhanden war, war es erforderlich, einen Bebauungsplan zu erstellen“, erklärte Peter Schanz. Der Architekt weiter: „Wir gehen jetzt direkt in die Offenlage, ohne eine vorgezogene Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung.“

Bisher habe es keine relevanten Einwände gegen das Bauvorhaben gegeben, sagte er, „bis auf den Wunsch, nicht zu hoch zu bauen“. Mit einer Traufhöhe von 4,5 Meter sei dem Einwand entsprochen worden, so Schanz. Die drei zusätzlichen Bauplätze sind zwischen 577 und 760 Quadratmeter groß. „Wir planen mit relativ großen Baufenstern“, erklärte Schanz. Als Nächstes geht der Bebauungsplan in die vierwöchige Offenlage, danach wird es eine Bürgerbeteiligung in Form von einer Sitzung geben. Peter Schanz: „Wir machen eine schnelles Verfahren.“ Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplanes einstimmig zu.

Der Bebauungsplan „Bifig“ besteht aus 60 Seiten. Auszüge daraus sowie Teile des Umweltberichts stellte Schanz am Montag dem Gemeinderat vor. Die Zufahrt zu dem Baugebiet soll von der Kreisstraße gegenüber der Kaisermatte erfolgen. In dem Feuerwehrhaus werden die Abteilungen Görwihl, Segeten und Rüßwihl untergebracht. Kosten: rund 1,9 Millionen Euro. Im Haushaltplan 2017 sind dafür eine Million Euro eingestellt. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit, im Jahr 2018 nachzufinanzieren. 1,5 Millionen Euro sollen alleine die Baukosten betragen, der Rest ist für Ausstattung und Außenanlage eingeplant. Hinzu kommt der Grundstückskauf, der weitere 160 000 Euro verschlingen wird, was in der Summe über zwei Millionen Euro ergibt.

Bürgermeister Carsten Quednow möchte das Projekt mit Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg stemmen. Insgesamt sind 850 000 Euro an Zuschüssen möglich. Der Feuerwehrneubau wird unter anderem aus einer Fahrzeughalle mit fünf Stellplätzen im Erdgeschoss bestehen. Im Außenbereich entstehen auf der östlichen Seite 28 Parkplätze. Im Obergeschoss werden ein Schulungsraum sowie Räumer für die Jugendfeuerwehr gebaut.