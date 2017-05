Görwihl Gemeinde investiert 40.000 Euro in Spielplatz-Sanierung

Gemeinde investiert 40.000 Euro in Spielplatz-Sanierung

Die Gemeinde Görwihl erneuert den Spielplatz zwischen Kindergarten und Hotzenwaldhalle für rund 40 000 Euro. Als neue Geräte werden eine Kleinkindschaukel sowie Federwipper in Form von Rabe und Eichhörnchen angeschafft.

Görwihl (psc) Der Kinderspielplatz zwischen Kindergarten und Hotzenwaldhalle wird erneuert. Diesen Beschluss fällte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag. Er stellte sich auch hinter den Vorschlag des Finanzausschusses, die gemeinnützige Spende der Sparkasse Hochrhein in Höhe von 10 844 Euro zur Sanierung des Kinderspielplatzes einzusetzen.

Bürgermeister Carsten Quednow begründete die Maßnahme mit teilweise kaputten Spielgeräten. So weise etwa die Kletterkombination Schäden auf, erklärte er. Laut Quednow wurden die Spielgeräte letztmals im Jahr 2000 erneuert. "In den letzten Jahren haben die Nutzung und die Witterung den Spielgeräten stark zugesetzt", sagte er, "einige der Spielgeräte müssen ausgetauscht werden". Dies sei auch aus Sicherheitsgründen erforderlich. Einzelne Teile, wie die Hangrutsche, sollen hingegen bestehen bleiben. Neu hinzukommen soll eine Kleinkindschaukel und weitere Geräte.

Die Gemeindeverwaltung hat bei der Firma Spielart GmbH, die schon andere Kinderspielplätze in der Gemeinde – unter anderem in Strittmatt – gestaltet hat, Angebote eingeholt. Die Kostenrechnung liegt bei rund 40 000 Euro, im Haushaltsplan 2017 sind für die Maßnahmen Mittel in Höhe von 50 000 Euro eingeplant. "Ich freue mich, wenn wir das Projekt umsetzen können", sagte Carsten Quednow, "das wird eine Bereicherung des Ortes". Auch Gemeinderätin Claudia Huber äußerte sich begeistert von dem Vorhaben.

Ein Hingucker sollen zwei Federwipper sein. Eine davon besteht aus einem Raben. Er soll an den Raben Jakob, der es letztes Jahr zu lokaler Bekanntheit in Görwihl gebracht hat, erinnern. Die andere Federwipper soll aus einem Eichhörnchen, dem Görwihler Wappentier, bestehen. Die Firma Spielart arbeitet an der Projektierung, Entwicklung und Herstellung von abenteuerlichen Spielgeräten, Freizeit- und Spiellandschaften für verschiedene Altersgruppen. Bekannt geworden ist sie mit Spielplätzen, die thematisch aufgebaut und einen abenteuerlichen Charakter haben. Ihre Spielanlagen gelten als ergonomisch sinnvoll und kindgerecht.