Görwihl Gelungen: Anstoßen auf Sanierung des Strittmatter Kindergartens St. Josef

Mit einem Sektempfang im Strittmatter Kindergarten St. Josef wird der Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Einrichtung gefeiert. Kindergartenleiterin Claudia Huber bedankt sich bei allen Beteiligten.

Strittmatt – Die Sanierungsarbeiten im katholischen Kindergarten St. Josef in Strittmatt sind abgeschlossen. Am Mittwoch bedankten sich die Mitarbeiterinnen der Einrichtung mit einem Sektempfang bei allen, die zu den Sanierungsarbeiten beigetragen hatten.

"Wir möchten danke sagen", begrüßte die Leiterin des Kindergartens, Claudia Huber, die Gäste. Der Erfolg hat ja bekanntermaßen viele Väter und auch bei Sanierungsarbeiten waren viele mit im Boot: Handwerker, Vertreter und Mitarbeiter von Gemeinde und Seelsorgeeinheit sowie der Elternbeirat. Sie alle waren zu dem Empfang geladen.

Claudia Huber ließ die Sanierungsarbeiten noch einmal Revue passieren. Die Wände in den Räumen wurden gestrichen, die sanitären Anlagen saniert und neue Möbel angeschafft. Der besondere Dank der Leiterin der Einrichtung galt den Handwerkern, die es angesichts der vielen jungen Zuschauen nicht immer einfach gehabt hatten. Mit vielen Frage wurden sie gelöchert und auch, "fingerluege", wie es Claudia Huber formulierte, war immer wieder angesagt.

Der Dank der Kindergartenleiterin galt zudem der Gemeinde für die Finanzierung und dem Hausmeister der Seelsorgeeinheit, Christoph Stoll, der, so Huber, viele der Ideen umgesetzt habe. Und auch Eltern hatten immer wieder mit angepackt.

Pastoralreferentin Regina Jaeckel sprach den Wunsch für ein gesegnetes Schaffen in den "neuen alten" Räumen aus und äußerte die Hoffnung, dass Eltern immer das Gefühl hätten, dass die Kinder in der Einrichtung gut aufgehoben seien.

Zu den Vätern des Erfolges gehört auch die Firma Franke, die für die Küche zwei Spülen samt Armaturen gespendet hatte. Die Spende der Firma Eckert Bau aus Rotzingen in Höhe von 1000 Euro wurde für die Anschaffung eines Regales verwendet und auch der Elternbeirat hatte durch Kleiderbörsen rund 1000 Euro zsammenbekommen, die für Möbel für die Spielküche und ein Sofa angeschafft wurden.

Im Anschluss an den herzlichen Empfang bestand auch die Möglichkeit, sich in den sanierten Räumlichkeiten umzusehen und die Anschaffungen in Augenschein zu nehmen. "Toll ist es geworden", da waren sich alle einig.

Bereits am Vorabend waren die Eltern eingeladen, die Neuerungen des Kindergartens kennenzulernen. In diesem Rahmen wurde auch über das pädagogische Konzept informiert.