Görwihl-Segeten Für einen 63-Jährigen wird vor 200 Jahren die "Chunscht" in seiner Stube zur Todesfalle

Ein Hotzenwälder erleidet vor 200 Jahren einen "Saunaunfall" – Der 63-Jährige stirbt beim Dampfbad im Ofen.

Das Charakteristische am alten Hotzenhaus ist neben dem Walmdach aus Stroh der von der Küche aus beheizte große Stubenofen mit der angeschlossenen „Chouscht“ oder "Chunscht" (Kunst). Diese typisch alemannische Erscheinung wird einmal „die ehrwürdigste und nützlichste Einrichtung“ der Hotzenstube genannt. Mit ihren stufenweise übereinandergeschichteten Sandsteinbänken, die durch die Abgase des Herdes wie des Stubenofens stark erwärmt werden, bildet sie vor allem im Winter den Mittelpunkt der Familie. Joseph Victor von Scheffel geht sicher zu weit, wenn er einmal in seinen Episteln davon schreibt, dass der Wälder auf der Kunst „den edlen und freien Künsten des Schnapstrinkens und Schlafens gleichmässig obliegt“.

Doch nachdem den Hauensteinern vom badischen Staat die Feuerversicherung aufgezwungen worden war, hat hier auf den zum Sitzen und Liegen eingerichteten heißen Ofenbänken, dem „Brutnest trefflicher Gedanken“, so mancher von ihnen über den „Hotzenblitz“, den Freund des armen Mannes, nachgedacht – jene sorgfältig geplante und vorbereitete und dann doch so plötzlich hereinbrechende Naturgewalt auf dem Wald. Der weit in die Stube hineinragende, meist grüne Kachelofen diente nicht nur dem Aufwärmen der Hotzenstube und dem Trocknen der Kleider. Darin wurde und wird von der Küche aus das kernige Bauernbrot gebacken. Oft war der Landmann auch gezwungen, nach schlechter Ernte das halbreif oder nass eingebrachte Getreide im Backofen zu trocknen und so vor Schimmel und Fäulnis zu bewahren.

Der geräumige, bis zu zwei Meter tiefe Ofen diente auch Praktiken, die heute vergessen sind. Das erhellt eine Notiz aus der Beilage zum „Grossherzoglichen Badischen Amtsblatt für den See- und Donaukreis Anno 1817“. Darin steht eine amtliche Verlautbarung: „Michael Eckert von Segeten, 63 Jahre alt, hatte die Gewohnheit, gegen Gliederschmerzen oder wenn er nass geworden, sich eines Schweissbades in dem Stubenofen zu bedienen. Am 17. Dezember 1816 wollte er ein solches Bad gebrauchen. Er begab sich in der Nacht in den Ofen und wurde in der Früh todt gefunden, welcher Todtfall unzweifelhaft durch den heissen Dampf des darin zum Trocknen befindlich gewesenen Habers herbeigeführt worden“.

Ohne Angabe der Todesursache bestätigt das Sterbebuch der Pfarrei Görwihl, dass Michael Eckert, Alt-Bauer von Segeten, am 17. Dezember morgens um 2 Uhr starb und am 19. Dezember begraben wurde. Der im Backofen – der Hotzenwälder Sauna – Verstorbene, Vater von 13 Kindern, stammte aus Strittmatt. 1775 hatte er Magdalena Huber aus Segeten geheiratet. „Da dergleichen Schweissbäder in den Stubenöfen, sowie die Trocknung der Früchte daselbst besonders auf dem Wald üblich sind, so wird der Unglücksfall zur allgemeinen Warnung bekannt gemacht“, endet die amtliche Verlautbarung. Allerdings wurden noch lange danach Schwitzbäder im Stubenofen genommen.