Görwihl Fuchsräude: Große Ansteckungsgefahr im Wald

Hotzenwald – Alle Jahre wieder geht die Fuchsräude um. Die Tierkrankheit kann sich vom Fuchs auf den Hund übertragen, ebenso auf den Menschen, ist für diesen aber nicht gefährlich. Trotzdem mahnen Jäger beidseits des Rheins Hundehalter zur Vorsicht. Insbesondere bei Gängen durch den Wald sollten die Vierbeiner an der Leine geführt werden, damit sie nicht in Fuchsbauen kriechen können. Denn dort lauern die Räudemilben, die zu heftigem Juckreiz führen.

Füchse können daran verenden, für Hunde gibt es Gegenmittel. Sowohl im Kanton Aargau auf Schweizer Seite als auch in den Landkreisen Südbadens gab es in den Vorjahren Hinweise auf Fuchsräude. Erst im Juni 2016 warnte das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald vor Fuchsräude und forderte die Hundehalter dazu auf, für ausreichende Sicherungsmaßnahmen gegen das Freilaufen und Wildern der Hunde zu sorgen. Ähnliche Situation im Landkreis Waldshut: „Im Jahr 2016 wurden bei drei Füchsen aus dem westlichen Landkreis einmal Staupe und zweimal Räude festgestellt“, erklärt Klaus Reuther vom Amt für Veterinärwesen am Landratsamt Waldshut auf Anfrage dieser Zeitung. Reuther weiter: „Bei einem Fuchs aus dem östlichen Landkreis wurde Räude und gleichzeitig Staupe festgestellt. Da vor Jahren weder Staupe noch Räude bei den Füchsen gefunden wurde, ist inzwischen davon auszugehen, dass die beiden Erkrankungen flächendeckend verbreitet sind und dies nicht nur im Landkreis Waldshut, sondern wahrscheinlich in ganz Baden-Württemberg. Eine Untersuchungspflicht besteht für beide Erkrankungen nicht, da weder Räude noch Staupe zu den melde- beziehungsweise anzeigepflichtigen Tierkrankheiten gehören.

Von daher haben wir auch nur wenige Befunde vorliegen, die aber eindeutig auf das Vorkommen der beiden Erkrankungen hinweisen.“ Die Füchse wurden von Jägern erlegt und vom Veterinäramt in Freiburg (Tierhygienisches Institut) untersucht. Ob Fälle auch bei Haustieren vorliegen, sei dem Veterinäramt nicht bekannt. Zur Ansteckungsgefahr durch Staube sagt Klaus Reuther: „Die Staupeinfektion bei Haushunden war in Deutschland mehr oder weniger durch die flächendeckende Impfung getilgt, es besteht aber vermehrt die Gefahr, dass der Erreger wieder durch Importe von Straßenhunden aus Süd- und Osteuropa und anderen Staaten mit einem schlechterem Tiergesundheitsmanagement eingeschleppt wird. Dies und die zunehmende „Impfmüdigkeit“ der Hundehalter können zu Staupeinfektionen bei den Haushunden führen. Gegen Staupe gibt es schon seit Jahrzehnten einen Impfstoff. Die regelmäßige Impfung der Hunde schützt vor einer Infektion.“ Reuthers Rat in Bezug auf die Fuchsräude: „Bestimmte Mittel, die zur Floh- und Zeckenprophylaxe eingesetzt werden, sollten auch gegen Räudemilben wirksam sein. Sollte es dennoch zu einer Räudeinfektion kommen, etwa weil der Hund gerne in Wildtierbauten oder Mäuselöchern stöbert, die vorher von befallenen Füchsen aufgesucht wurden oder einen direkten Kontakt mit einem infizierten Tier hat, sollte das Tier bei starken Juckreiz oder spätestens, wenn sich bereits die typischen Hautveränderungen gebildet haben, dem Tierarzt vorgestellt werden.“

