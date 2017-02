Görwihl Freundeskreis Görwihler Grundschule zieht positive Bilanz

Vorstand bei Wahlen bleibt weitgehend unverändert. Kostenlose Apfelaktion an Schule kommt bei den Kindern an

Görwihl (pro) Mit einem fast unveränderten Vorstandsteam geht der Freundeskreis der Görwihler Grundschule in die nächsten zwei Vereinsjahre. Angela Mathis (Vorsitzende), Stephanie Hurst (stellvertretende Vorsitzende), Anita Knoop (Schriftführerin) und Carmen Kaiser (Kassiererin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Anja Huber wird künftig als Beisitzer im Vorstand sein. Jürgen Ganter und Anja Huber werden weiter als Beisitzer den Vorstand ergänzen. Stephanie Hurst, stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises, konnte nur wenige Mitglieder begrüßen, aber ebenso eine positive Bilanz über das vergangene Jahr ziehen, wie die Schriftführerin Anita Knoop und Kassiererin Carmen Kaiser. Wiederum beteiligte sich der Freundeskreis am Tag der offenen Schultür und am Adventsbasar. Obwohl der Adventsbasar mit der Adventsveranstaltung des Gewerbekreises konkurrierte, war man mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.

Vielfältig waren auch im Berichtsjahr wieder die zahlreichen finanziellen Hilfen für Kinder, die beispielsweise Ausflugsfahrten nicht hätten mitmachen können, und sonstige viele Aufmerksamkeiten. Unter anderem die kostenlose Abgabe von Äpfeln in den Pausen, ein Stand mit Präsenten an die Erstklässler und schließlich wurden auch an die Mitarbeiter der Schule Präsente verteilt.

Kassiererin Carmen Kaiser musste über einen deutlich gesunkenen Kassenbestand berichten. Der Vereinsbeitrag von 64 Mitgliedern bildet der Grundstock der Einnahmen. Erfreulich sei, dass auch Mitglieder dem Verein treu bleiben, auch wenn sie keine schulpflichtigen Kinder mehr haben. Im neuen Vereinsjahr will man verstärkt versuchen, neue Mitglieder zu bekommen.

Beisitzer Jürgen Ganter hob den hohen erzieherischen Erfolg der Apfelaktion hervor, während Rektor Helmar Ganz dem Verein für das Engagement für die Schule. Mit der Ganztagesschule gebe es auch ein Entwicklungsprozess. Er freue sich, wenn auch künftig die Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis so gut klappe, meinte Ganz.

Der Freundeskreis

Der Freundeskreis der Görwihler Grundschule hat derzeit 64 Mitglieder. Vorsitzende ist Angela Mathis, Tel. 07754/348005. Zu den Hauptaufgaben des Vereins gehört die finanzielle Unterstützung der Schüler bei unterschiedlichsten Aktivitäten. Die finanzielle Grundlage des Vereins bilden die Mitgliedsbeiträge, Spenden und Aktivitäten wie Kuchenverkauf und Basar. Mehr Informationen im Internet: www.grundschule-görwihl.de