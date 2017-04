Weinheim, Oberwihl Freudenberg mit Standort in Oberwihl steigert Umsatz auf 8,59 Milliarden Euro

Die Unternehmensgruppe Freudenberg ist in zahlreichen Branchen, wie Mobilität und Resourcen tätig und wächst stetig. Das Globale Leadcenter für O-Ringe Automotive (Dichtungsringe) hat seinen Sitz in Oberwihl. Der Konzern beschäftigt rund 48 000 Mitarbeiter weltweit.

Der weltweit tätige Technologiekonzern Freudenberg konnte seine gute Geschäftsentwicklung weiter fortsetzen. 2016 hat das Unternehmen den Umsatz auf 8,59 Milliarden Euro (Vorjahr 7,57 Milliarden Euro) gesteigert. Dies ist ein Anstieg um 1,02 Milliarden Euro und entspricht einer Steigerung von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nach Berücksichtigung um Akquisitionen (Beschaffungen) und Wechselkurseffekten lag der Umsatz um 3,7 Prozent oder 282,6 Millionen Euro über dem Vorjahr. „Wir sind auf einem guten Weg, eines der innovativsten breit diversifizierten und global aufgestellten Technologieunternehmen zu sein“, sagte Mohsen Sohi, Sprecher des Vorstands der Freudenberg Gruppe, bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch in Weinheim. „Wir haben wieder kräftig investiert und unsere Investitionsquote ohne die Berücksichtigung von Akquisitionen auf 5,2 Prozent ausgebaut“, erklärte Ralf Krieger, Mitglied des Vorstands.

Insgesamt investierte Freudenberg 2016 1,63 Milliarden Euro, davon 1,22 Milliarden in Beschaffungen und 407 Millionen Euro in Produktionsanlagen, Sachanlagen, Gebäude und immaterielle Vermögenswerte (Bilanzzugänge). Davon flossen 148 Millionen Euro in Deutschland. In Oberwihl, das Sitz des globalen Leadcenters O-Ringe Automotive (Dichtungsringe) und Industrie ist, wurden 2014 bis 2016 rund 10 Millionen Euro investiert. Im März 2016 wurden die Umbauten abgeschlossen: Mit rund 1000 Quadratmetern zusätzlicher Fertigungsfläche durch einen Neubau, der Modernisierung bestehender Produktionshallen und einer grundlegend überarbeiteten Werksinfrastruktur.

Unter Einbeziehung der Gemeinschaftsunternehmen beschäftigte Freudenberg zum 31. Dezember vergangenen Jahres 48 010 Mitarbeiter. Der teilweise deutliche Zuwachs in den einzelnen Regionen ist hauptsächlich auf die 2016 getätigten Unternehmenserwerbe zurückzuführen: In Deutschland stieg die Mitarbeiterzahl auf 11 246, im übrigen Europa auf 13 012, in Nordamerika auf 10 156, in Asien auf 11 405 und in Südamerika auf 1731. 2016 begannen 122 junge Menschen bei den deutschen Freudenberg-Gesellschaften eine Ausbildung. Insgesamt befanden sich 425 Personen in Deutschland zum 31. Dezember 2016 in einer Ausbildung bei Freudenberg.

Am Standort Oberwihl allerdings reduzierte sich die Zahl der Beschäftigten um 51 Personen auf 367 Mitarbeiter, davon waren 21 Auszubildende. Freudenberg erläuterte, dass in Oberwihl die Zahl der Leiharbeiterstellen um 16 von 27 (2015) auf 11 (2016) abgebaut worden sei, zehn Stellen seien noch aufgrund des Verkaufs des Bremsen-Formteile-Geschäfts, zehn weitere durch Überhang oder Doppelbesetzungen vor Pensionierungen weggefallen, 23 durch Umstrukturierungen, Optimierungen und Abwanderung.

